El Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios llega a Buenos Aires con agenda regional

Más de 1.000 jóvenes empresarios y empresarias de Iberoamérica se reunirán el 4 de septiembre en la 8ª edición del Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios , que se realizará en el predio de La Rural , en Buenos Aires . La convocatoria está organizada por la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) , con el objetivo de debatir sobre el futuro de los negocios en la región en un contexto de transformación económica y tecnológica.

El evento tendrá como ejes centrales la expansión empresarial en Latinoamérica, la innovación a partir de tecnologías emergentes —con especial énfasis en inteligencia artificial— y el rol de las juventudes en la construcción de ecosistemas sostenibles. Según los organizadores, “el foro es una plataforma de acción, visibilidad y conexión para empresas y empresarios. Nos vamos a reunir jóvenes que lideramos compañías y estamos comprometidos en generar cambios que impacten en la sociedad”, explicó Miguel Ippolito, presidente de UNAJE y director en Grupo Mitre.

La apertura incluirá conferencias como “Construir Empresa en Argentina, ¿Misión Imposible?” y “Argentina y la Región en datos”. A lo largo de la jornada, se realizarán paneles temáticos titulados “Potenciar lo Nuestro”, “El Pulso de las Multilatinas”, “Instituciones y Futuro” y “Unicornios Hispanos”, donde se analizarán experiencias empresariales de alcance regional y modelos de crecimiento basados en la innovación.

Entre los oradores confirmados se encuentran referentes del ámbito empresarial y del sector público. Participarán Ignacio Bartolomé (Grupo Don Mario), Santiago Bulat (Invecq), Miguel Ippolito (Grupo Mitre), Christian Otero (Lucciano’s), Nicolás Crisp (Acon Timber), Ana Buracco (Centro Construcciones), Gonzalo Manuel Lissarrague (Nubceo), Julieta Luz Porta (Sphere Bio), José Luis Daza (Secretario de Política Económica), Sofía Guidotti (Oracle), Beatriz Macaya (Thermomix), Daniel Herrero (Mercedes-Benz) y Pablo Bittar (Holcim).

La Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) representa a más de 80.000 empresarios jóvenes de entre 18 y 45 años en toda Iberoamérica. Según los organizadores, el Foro busca consolidarse como un espacio de referencia para debatir y proponer acciones concretas en torno al desarrollo del sector privado y la generación de empleo de calidad en la región. “Este evento es el inicio de un camino para convertirnos en una voz decisiva en los debates clave para el futuro. La Argentina necesita más y mejores empresas para crear un desarrollo que perdure, y esta nueva generación de empresarios está dispuesta a liderar ese desafío”, agregó Ippolito.

El Foro también apunta a modificar la imagen que históricamente se ha vinculado al sector empresarial. “Muchas veces al empresario se lo asoció a la corrupción, a prácticas prebendarias, y a defender solamente intereses sectoriales. El Foro propone instalar una agenda distinta: compañías que innovan, generan empleo de calidad y asumen como motor principal crear valor y desarrollo sostenible para la Argentina y la región”, indicó el titular de UNAJE.

Según Ippolito, el encuentro busca promover una nueva visión sobre el rol del empresariado joven. “Desde UNAJE compartimos con FIJE un propósito común: impulsar círculos virtuosos que fortalezcan al sector privado. Somos una nueva generación de empresarios cuyo principal motor no es solo hacer crecer nuestras compañías, sino generar valor y desarrollo para la Argentina”, expresó.

También hizo referencia al contexto económico y a la necesidad de reformas estructurales. “Creemos que nuestro país todavía tiene una enorme oportunidad para construir un ecosistema más competitivo, con menos presión impositiva y más redes de educación y colaboración”, señaló.

Además, vinculó la iniciativa con los desafíos actuales que impone la transformación tecnológica. “Es momento de asumir nuestro rol como la generación que renueva, que apuesta por la innovación y la productividad para saldar una deuda histórica: la de generar un país donde emprender y crecer sea cada vez más fácil, en un contexto de transformación profunda como el que marca la revolución 4.0”, afirmó.

Los temas a tratar entre empresarios

En ese marco, uno de los tres grandes ejes temáticos será la internacionalización de empresas. Se discutirán estrategias para la expansión regional, la atracción de inversiones y la articulación público-privada como herramientas para potenciar la competitividad de las economías locales.

El segundo eje estará dedicado a la innovación y la adopción de tecnologías emergentes, con foco en la inteligencia artificial aplicada a sectores estratégicos. Se presentarán experiencias de empresas que han logrado escalar mediante el uso de soluciones tecnológicas avanzadas.

El tercer eje será la “Educación para el Trabajo”, orientado a analizar cómo la articulación entre la escuela, las universidades y las empresas puede facilitar la inserción laboral y promover competencias acordes con los nuevos paradigmas productivos.

El Foro también incluirá espacios de networking y vinculación entre los asistentes, con el objetivo de fomentar alianzas entre emprendedores, inversores, instituciones y organismos de distintos países. Los organizadores destacan que se trata de una oportunidad para consolidar una comunidad empresarial joven comprometida con el desarrollo de largo plazo.