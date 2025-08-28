Después de las piedras, Javier Milei se reúne con empresarios y se espera que hable del escándalo

Javier Milei asistirá este jueves al almuerzo organizado por el CICyP. Será recibido por Bettina Bulgheroni, la primera mujer en presidir la entidad.

El presidente Javier Milei participará este jueves del tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), según confirmaron desde Casa Rosada. El encuentro, que reúne periódicamente a referentes del sector privado y autoridades políticas, será encabezado por Bettina Bulgheroni, designada en mayo pasado como la primera mujer en conducir la entidad.

Milei participará del evento en medio de los polémicos audios de Diego Spagnuolo La participación de Javier Milei en el foro empresarial se da en un contexto económico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad y los debates en torno a la política fiscal y monetaria de su gobierno. La presencia del mandatario genera expectativa entre los principales grupos económicos del país, que ven en el CICyP un espacio de diálogo clave con el Poder Ejecutivo.

El jefe de Estado ya había hablado ante este mismo ámbito el 15 de mayo de 2024. En aquella oportunidad, aseguró que su programa buscaba cerrar "todos los grifos de la emisión monetaria" y ratificó que no aplicaría medidas de corte intervencionista. "No le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza", declaró en esa ocasión frente a los empresarios.