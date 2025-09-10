Debutó en el Tomba, continuó su carrera en Europa, jugó en Boca y ahora se va al fútbol mexicano

El Club Tijuana de México oficializó la llegada del mediocampista ofensivo nacido en la cantera de Godoy Cruz , y de paso por Boca Juniors , Ezequiel Bullaude , con una publicación en su cuenta oficial de redes sociales.

“Bienvenido a Tijuana, Ezequiel Bullaude . El mediocampista argentino es nuevo refuerzo de la Jauría y llega para sumar visión, técnica y creatividad al Xolaje”, manifestó el usuario verificado del Club Tijuana en la descripción de su posteo de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por dos emoticones: un corazón rojo y uno negro.

El ex jugador del Tomba y de Boca Juniors llega al conjunto de La Liga MX después de su salida del Fortuna Sittard de Países Bajos , en donde disputó 30 partidos, anotó 8 goles y repartió 1 asistencias. El mendocino, nacido en Maipú, estaba a préstamo en esa institución, a donde fue cedido por su club, el Feyenoord de ese país.

El futbolista de 24 años llega a México para potenciar al equipo con su experiencia europea y habilidad, un club que se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del campeonato mexicano y apuesta a escalar a los primeros tres puestos.

Por este motivo, el director técnico del Tijuana, Sebastián Abreu, apostó fuerte a la llegada de Bullaude para reforzar la mitad de la cancha, una zona de la cancha que se encuentra liderada por el camerunés Frank Boya.

Bullaude debutó en la primera de Godoy Cruz en el año 2018, precisamente el 20 de octubre en el triunfo del Expreso ante Aldosivi de Mar del Plata. Su último encuentro fue un empate en 1 con Independiente de Avellaneda, el 21 de agosto de 2022. Desde el Tomba, ese año dio directamente el salto al fútbol europeo.