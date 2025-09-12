La tremenda frase de Unai Emery sobre la continuidad del Dibu Martínez en Aston Villa: "Estoy muy..."

En conferencia de prensa, Unai Emery cambió el tono respecto a lo dicho durante el mercado de pases y elogió la continuidad del arquero argentino.

El entrenador de Aston Villa, Unai Emery, volvió a resaltar la importancia de Emiliano Martínez para el club luego de que el arquero marplatense confirmara su continuidad en la institución inglesa. El técnico español no solo se mostró satisfecho por la decisión, sino que además calificó al argentino como “el mejor arquero del mundo”.

Emery celebró la decisión del Dibu de seguir en Aston Villa Durante una conferencia de prensa, Emery fue contundente: “Que se quede son buenas noticias. Estoy muy contento con ello, porque es el mejor arquero del mundo. Su compromiso con el Villa es enorme”. Estas palabras marcan un giro en su postura, ya que semanas atrás había señalado que “se había acabado el tiempo” para el argentino en el club.

La continuidad de Martínez fue una de las incógnitas más comentadas en el mercado de pases. Diversos medios ingleses lo vincularon en reiteradas oportunidades con el Manchester United, que buscaba reforzar su arco. Sin embargo, los “Red Devils” terminaron apostando por el belga Senne Lammens y el marplatense continuó en Birmingham, para alegría de los hinchas villanos.

Emery también destacó su mentalidad y profesionalismo en el día a día: “Siempre entrena dando el máximo, respetando al Aston Villa. Emi es muy feliz y sabe que sus retos están ahora en el Aston Villa y en la Selección argentina”, agregó el español, dejando claro que la confianza en el arquero es total.

Unai Emery celebró la continuidad del "Dibu" Martínez en Aston Villa Unai Emery celebró la continuidad del “Dibu” Martínez en Aston Villa