El DT del Manchester United reveló por qué no ficharon al Dibu Martínez: "La elección al final fue por..."

Hace unas semanas, el Dibu Martínez volvió a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Esto se debió a que el Manchester United volvió a poner los ojos sobre él y trae llegar a un acuerdo contractual, solo restaba que los Diablos Rojos se pusieran de acuerdo con el Aston Villa (pedía 40 millones de euros) para que Ia operación se concrete.

Sin embargo, el equipo de Old Trafford terminó desistiendo de fichar al arquero campeón del mundo y bicampeón de América, y en su lugar y por la mitad de lo que pedían los Villanos, contrataron a Senn Lemmens, arquero belga proveniente del Royal Antwerp.

Ruben Amorim explicó el motivo por el cual el United no fichó al Dibu Martínez Está decisión fue muy cuestionada por todos los fanáticos del United, quien deseaban contar con el Dibu en el arco, pero ahora quien salió a aclarar sobre lo ocurrido fue Ruben Amorim y explicó los motivos por los cuales se decantaron por el belga: “A veces, como club, intentás explorar diferentes opciones”, sentenció en primera instancia en la conferencia de prensa previo al clásico de este domingo ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Dibu Martínez. Argentina-Venezuela. Dibu Martínez estuvo muy cerca de llegar al Manchester United en el último mercado de pases. FotoBaires

“Ahora tenemos un arquero que puede darnos diferentes cosas en este momento, pero que también tiene un gran potencial como para ser nuestro arquero por varios años. Esa fue la elección al final“, explicó sobre por qué Dibu Martínez no llegó al Manchester United. O sea, un tema de edad. Mientras el argentino tiene 33 años, Senn Lemmens tiene 23, diez menos.