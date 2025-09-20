El enojo de Franco Colapinto tras chocar en la qualy del GP de Azerbaiyán: "Una bronca porque..."

Franco Colapinto no pudo ocultar su bronca tras el choque que sufrió en la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán que derivó en que largue P16 el domingo.

Franco Colapinto venía mostrando un gran ritmo en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de 22 años se había metido dentro del top 10 gracias a una vuelta fantástica (1:42.723) y estaba a un paso de clasificar a la Q2. Sin embargo, en su intento de marca un último tiempo rápido, el pilarense choco fuertemente contra las barreras de contención y no pudo continuar. Además, su compañero de equipo, Pierre Gasly, también quedó eliminado en la Q1.

De esta manera, el número 43 finalizó P16 y saldrá desde esa posición en la carrera de este domingo (8:00 hora de Argentina). Además, los ingenieros de Alpine tendrán que trabajar rápidamente para poder arreglar el monoplaza y dejarlo en perfectas condiciones para mañana, aunque no haya sido de gravedad el choque, el auto quedó bastante dañado.

La bronca de Franco Colapinto tras su choque en la qualy de Azerbaiyán Tras bajarse del auto y con mucha bronca, el ex piloto de Williams pasó por la zona mixta y allí dejó en claro que se encuentra bien y que el incidente de Pierre Gasly en la curva donde él se estrella, fue el motivo por el cual sufrió el incidente: “Estoy bien, no me pasó nada. No sabía si era bandera amarilla o blanca, cuando él se va (Gasly), yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró, no sé qué pasó, no entiendo porqué. Obviamente, me desconcentró un poco, no sabía si él iba a dar marcha atrás, estaba un poco pendiente te eso", explicó.

Colapinto explicó el motivo por el cual sufrió el choque en la Q1

"Apenas doblé en la curva, se giró atrás. No sé si hubo viento o algo. Fue muy raro todo. Una bronca porque venía haciendo una buena vuelta, venía bajando tres décimas esa vuelta, más esas dos décimas que perdí cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo”, añadió.