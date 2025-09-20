Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 y largará desde la posición 16° en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) chocó durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y no pudo clasificar a la Q2, por lo que largará en la decimosexta posición en la carrera de este domingo.

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

El tetracampeón del mundo sigue arrasando en Baku y con un tiempo de 1:41.117 le ganó la pulseada a los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que saldrán en la séptima y novena posición de la parrilla. Por su parte, Charles Leclerc de Ferrari estará en la 10° posición. La gran sorpresa de la qualy fue el segundo lugar de Carlos Sainz con su Williams y el tercer puesto de Liam lawson con su Racing Bulls.

El piloto francés se pasó de largo y se metió en una de las escapatorias en su última vuelta. Eso provocó que no pudiera completar su vuelta y de esta manera también quedó eliminado en la Q1. A diferencia del argentino, el francés saldrá desde la posición 19° el domingo.

Antes del accidente de Colapinto, Gasly pasó de largo y también se quedó afuera en Q1.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Fuerte Choque de Franco Colapinto

El piloto argentino salió a hacer su última vuelta rápida para meterse dentro de la Q2 y tras pasar el primer sector, el pilarense perdió el control de su monoplaza y chocó fuertemente contra una de las barreras. Para su mala fortuna quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde la posición 16° en la carrera del domingo.

Duro golpe de Franco Colapinto y afuera en Q1 en Bakú.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Gran segunda vuelta rápida de Colapinto

El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:42:779 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 10°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.

Q1 - 10/18 MINS:



Franco and Pierre have another go on the Softs. Good enough for P10 and P14 respectively.



Still time for one more go

Colapinto fue al box y hay una bandera roja por un choque de Albon

La sesión está detenida con 11 minutos por disputarse porque el tailandés le pegó con la parte interna en la curva 1 y rompió la suspensión delantera izquierda del Williams.

Bandera roja en la Q1: accidente de Alex Albon.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Primera vuelta rápida de Colapinto en la Q1

El argentino salió a la pista del circuito callejero de Baku por detrás de los Ferrari, Williams y Aston Martin. En su primer tiempo, el pilarense de 21 años no tuvo un buen ritmo y marcó una tiempo de 1:44.057. De todas formas aún faltan 12 minutos para el final y Franco puede mejorar aún más su marca para meterse en la Q2.