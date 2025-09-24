Confirmado: la Lepra y el Tomba pierden dos piezas claves para este fin de semana
La Lepra y el Tomba perderán para este fin de semana a dos jugadores muy importantes en sus planteles. Quiénes serán sus reemplazantes.
Independiente Rivadavia y Godoy Cruz tienen compromisos muy importantes este fin de semana por el Torneo Clausura de Primera División. No tanto por los rivales, si por la relevancia de los puntos que no pueden dejar en el camino si tienen intenciones de salir de la zona baja y soñar con la clasificación a la etapa de playoff.
La Lepra juega el domingo a las 19.30 ante Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini y con el arbitraje de Nazareno Arasa, tras el empate 2 a 2 frente a Unión de Santa Fe.
Mientras que el Tomba, que llega de igualar 1 a 1 con Instituto en el Feliciano Gambarte, visitará a San Lorenzo el sábado a las 16.45 en el Nuevo Gasómetro.
¡Suspendidos!
Después de algunas dudas, se confirmó que los dos tendrán una ausencia de peso por suspensión. Es que los centrales titulares, indiscutidos y figuras en cada uno de sus equipos llegaron a la quinta amonestación y no podrán jugar.
En la Lepra, Sheyko Studer fue amonestado en el último juego frente al Tatengue y no podrá estar ante Huracán. Mientras que en el Tomba, Mateo Mendoza llegó también a la quinta tarjeta amarilla frente a la Gloria y se pierde el duelo ante San Lorenzo.
Alfredo Berti tiene intenciones de seguir con la línea de 5 y el reemplazante de Studer sería Alejo Osella, aunque recién empezará a darle forma al equipo en la práctica de este jueves.
En tanto, Walter Ribonetto repetiría los centrales, Juan Escobar y Fe
derico Rasmussen, y en lugar del sanjuanino, que jugó como lateral derecho, ingresaría Lucas Arce.
Los dos futbolistas suspendidos deberán cumplir una sola fecha de suspensión.