Confirmado: la Lepra y el Tomba pierden dos piezas claves para este fin de semana

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz tienen compromisos muy importantes este fin de semana por el Torneo Clausura de Primera División . No tanto por los rivales, si por la relevancia de los puntos que no pueden dejar en el camino si tienen intenciones de salir de la zona baja y soñar con la clasificación a la etapa de playoff.

La Lepra juega el domingo a las 19.30 ante Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini y con el arbitraje de Nazareno Arasa , tras el empate 2 a 2 frente a Unión de Santa Fe.

Mientras que el Tomba , que llega de igualar 1 a 1 con Instituto en el Feliciano Gambarte, visitará a San Lorenzo el sábado a las 16.45 en el Nuevo Gasómetro.

Después de algunas dudas, se confirmó que los dos tendrán una ausencia de peso por suspensión. Es que los centrales titulares, indiscutidos y figuras en cada uno de sus equipos llegaron a la quinta amonestación y no podrán jugar.

En la Lepra, Sheyko Studer fue amonestado en el último juego frente al Tatengue y no podrá estar ante Huracán. Mientras que en el Tomba, Mateo Mendoza llegó también a la quinta tarjeta amarilla frente a la Gloria y se pierde el duelo ante San Lorenzo.

studer Sheyko Studer, defensor de Independiente Rivadavia. Prensa CSIR

Alfredo Berti tiene intenciones de seguir con la línea de 5 y el reemplazante de Studer sería Alejo Osella, aunque recién empezará a darle forma al equipo en la práctica de este jueves.

En tanto, Walter Ribonetto repetiría los centrales, Juan Escobar y Fe

mendoza Mateo Mendoza, defensor central de Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

derico Rasmussen, y en lugar del sanjuanino, que jugó como lateral derecho, ingresaría Lucas Arce.

Los dos futbolistas suspendidos deberán cumplir una sola fecha de suspensión.