Se termina el año: cuántos partidos le quedan al Tomba para cortar la racha sin victorias en el Gambarte

Pasó una nueva jornada en el Feliciano Gambarte para Godoy Cruz . Y pasó otro partido sin triunfo. Desde el regreso a casa, esperado por más de 20 años, el Tomba no ha podido sumar de a tres. Y no le queda mucho en juego como para revertir la racha adversa, porque en pocos fines de semana ya se termina la fase inicial del Torneo Clausura .

De hecho, solo le quedan 3 encuentros en condición de local para cerrar la temporada 2025. Aunque si termina entre los cuatro mejores de la zona -algo que al día de hoy parece muy complejo- tendría al menos uno más. ¿Podrá ganar alguno de esos enfrentamientos?

El Tomba regresó oficalmente al Feliciano Gambarte el 19 de julio de 2025 . El rival fue Sarmiento de Junín , por la fecha 2 del campeonato y el resultado final fue 0 a 0. Ese día fue histórico y los hinchas vivieron una verdadero fiesta. Lo que pasó en la cancha, le puso un freno a la celebración porque el equipo jugó muy mal. Tras ese encuentro, vino Gimnasia y Esgrima La Plata . El partido terminó 2 a 1 para el Lobo platense.

Después llegó el turno de Atlético Mineiro , por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Derrota 0-1 y eliminación del certamen internacional.

Posteriormente, vino el Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto y se llevó el triunfo. Fue 2 a 0. Y finalmente, los empates con Barracas Central (0 a 0) y con el Instituto del Gato Oldrá (1 a 1).

En 6 juegos en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz consiguió tres empates y sufrió tres derrotas.

Lo que le queda

Aunque parezca poco, al Tomba sólo le quedan 3 encuentros en condición de local en lo que resta del 2025 para cambiar la racha. Podría ser al menos uno más si logra meterse entre los 4 primeros de la Zona B del campeonato, algo que a esta altura parece imposible.

Quiénes son los rivales con los que el Expreso buscará cortar esa mala racha, los únicos tres que tienen que venir al Gambarte: Independiente de Avellaneda (fecha 11), San Martín de San Juan (fecha 14) y Deportivo Riestra (fecha 16).

El Rojo, que tiene a Gustavo Quinteros como nuevo DT, viene muy mal en el campeonato, está último y necesita cambiar la racha urgente si quiere meterse entre los 8 mejores de la zona. Llegará obligado. Al mismo tiempo, el conjunto sanjuanino afrontará el clásico de Cuyo con la chance concreta de descender, e incluso puede ocurrirle antes. Finalmente, con Riestra ocurre todo lo contrario, porque al día de hoy es líder del grupo, por encima de River.

Son las últimas tres chances que tiene en este 2025 Godoy Cruz para sacarse ese tremendo peso de encima: ganar en el Feliciano Gambarte. ¿Podrá hacerlo?