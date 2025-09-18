Qué hay detrás de la presencia de un cura en el último partido de Godoy Cruz

Cuando el reloj marcaba los primeros minutos del partido entre Godoy Cruz y Barracas Central , correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura de primera división , se dio una situación particular en la zona de la platea norte del Feliciano Gambarte que despertó la atención de algunos simpatizantes del Tomba.

Mientras el equipo de Walter Ribonetto buscaba cortar la racha sin ganar en casa , la aparición de un cura en el estadio generó un sinfín de interrogantes relacionados con el presente del Bodeguero, que aún no logró romper la sequía desde la vuelta al barrio.

Godoy Cruz empató sin goles con Barracas y extendió a cinco partidos la racha sin ganar en el Gambarte.

En el momento, muchos hinchas se preguntaron si la presencia del religioso tenía que ver con algún pedido del club para buscar cortar la racha de alguna otra manera, pero con el correr de los días se conocieron detalles de la verdadera historia.

Según pudo averiguar MDZ , la presencia en los palcos del Gambarte tuvo que ver con un sacerdote allegado al club, quien es conocido de algunos dirigentes y estuvo en el estadio como una especie de cábala.

La historia indica que, para el partido ante Platense de la octava fecha, en donde el Tomba logró terminar con la mala racha de cinco derrotas consecutivas, el religioso viajó sólo, en su auto particular, desde Uspallata, en donde presta servicios, hasta Buenos Aires para poder presenciar el encuentro.

Esa situación llevó a que algunos dirigentes del club tomaran la iniciativa de invitarlo para el encuentro ante Barracas a manera de agradecimiento, y quizás por algo más. ¿Volverá el domingo contra Instituto?