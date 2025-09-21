Godoy Cruz empató 1-1 con el Instituto del Gato Oldrá con un gol del Indio Fernández

Godoy Cruz empató este domingo por la tarde 1-1 como local frente al Instituto de Córdoba del Gato Oldrá, en el partido correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol para la Gloria lo convirtió el delantero Alex Luna, a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Fernández marcó el tanto del empate para el Tomba, a los 5’ del complemento.

El gol de Alex Luna para el 1-0 de Instituto

Cuando parecía que el cotejo se iría al descanso en igualdad sin goles, apareció Alex Luna, ex Independiente, para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Gastón Lodico y abrir el marcador en favor del conjunto de Alta Córdoba.

Sin embargo, en el arranque del complemento, el Bodeguero aprovechó la desatención de la visita para que Nicolás Fernández, por la misa vía, convierta el tanto de la igualdad luego de un envío al área por parte de Bastián Yañez.

El gol del Indio Fernández para el empate de Godoy Cruz

Con este resultado, Godoy Cruz se aleja del fondo de la tabla anual y comienza a asegurar la permanencia en la Primera División luego de las caídas de San Martín de San Juan (29°) ante Vélez y Aldosivi (30°) frente a Tigre, pero sigue sin acercarse a los puesto de clasificación a playoffs.

Los comandados por Walter Ribonetto, que acumulan solamente un triunfo en las nueve jornadas disputadas, visitarán a San Lorenzo el próximo sábado a partir de las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.

Los dirigidos por Daniel Oldrá, en tanto, alcanzaron la décima posición de la Zona B del campeonato local con 10 puntos, a dos de Sarmiento de Junín (7°), con el objetivo de entrar entre los ocho mejores del grupo. No obstante, el Verde cuenta con un partido menos en su haber.

Ahora, Instituto recibirá a Lanús, que viene de vencer 2-1 a Platense, en el Estadio Monumental Presidente Perón el domingo 28 de septiembre desde las 20:15 por la decima fecha del torneo Clausura.

