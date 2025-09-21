Ovación y homenaje para el Gato Oldrá en su regreso al Feliciano Gambarte

El entrenador de Instituto regresó al estadio donde supo convertirse en una gloria como jugador de Godoy Cruz. Su carrera como entrenador y trabajador del club lo ubican entre los máximos ídolos. El cariño se hizo sentir.

El Gato Oldrá se emocionó en su regreso al Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz empató 1 a 1 con Instituto de Córdoba, en lo que marcó el regreso de Daniel "Gato" Oldrá al estadio Feliciano Gambarte. El técnico del equipo cordobés, ídolo del Bodeguero, fue recibido con mucho afecto en el estadio en el que supo ganarse ese cariño.

Cuando ingresó al estadio en la previa al partido fue recibido con una ovación por parte de los hinchas y fue presentado por la voz del estadio con algunos de sus logros como jugador y entrenador.

El Gato Oldrá fue ovacionado en su ingreso al Gambarte El Gato Oldrá fue ovacionado en su ingreso al Gambarte

Luego, antes del inicio, recibió un reconocimiento con una camiseta actual encuadrada y una foto como DT también en un cuadro. Ese reconocimiento se hizo extensivo para otros queridos exfutbolistas de Godoy Cruz que integran su staff en Instituto, como son Nelson Ibáñez y Nicolás Olmedo.

Ironía del destino, el Gato Oldrá dirigió su primer partido de primera en el Feliciano Gambarte para el equipo rival. Sucede que a pesar de haber participado en varios ciclos como DT, siempre lo hizo en el Malvinas. La única vez que Godoy Cruz jugó en el Gambarte fue en 2021, sin público, durante la pandemia. Por entonces, Sebastián Méndez y Diego Flores fueron los entrenadores.