Nació en Colombia, rechazó a su país y hasta superó a CR7: Julián Quiñones hace ilusionar a todo México

El delantero del Tri se erigió en la gran figura del triunfo de México ante Sudáfrica. Es colombiano, se nacionalizó e hizo más goles que Cristiano Ronaldo.

Quiñones, encima de todos sus compañeros, tras anotar el 1 a 0 de México ante Sudáfrica.

Le bastaron tan sólo ocho minutos para entrar en la historia grande de los campeonatos del mundo. Con un potente dribbling y un remate preciso, Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026, mostró todo su potencial sobre la banda izquierda del ataque de México y es La figura del día de MDZ.

Bajo un marco de gran expectativa, entremezclada con las obligaciones de una selección que tendrá que hacer un buen papel, el atacante de 29 años se sacó de encima cualquier tipo de presión y fue una pesadilla para la defensa sudafricana.

Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 par México Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 par México. Telefe Veloz, atrevido, encarador, vivo, con manejo de los dos perfiles y hasta goleador, el delantero del Tri fue el jugador más destacado en el encuentro inaugural y empezó a ilusionar a todo un país, con una selección que buscará esta vez y ante su gente romper con el histórico maleficio de los octavos de final.

Nació en Colombia y hasta superó a Cristiano Ronaldo Nacido el 24 de marzo de 1997 en Magüi Payán, un pequeño municipio del departamento Nariño, a orillas del Pacífico colombiano, Quiñones inició su carrera en el Fútbol Paz FC de Cali, pero apenas cumplió la mayoría de edad se fue a probar suerte a México.

Quiñones Mexico Mundial El delantero de 29 años es una de las figuras de la Saudí Pro League. Abdullah Ahmed/Getty Images En ese país jugó en Venados, Tigres de la UANL, Lobos de la BUAP, Atlas y América, hasta que en 2024 llegó al Al Qadisiyah, de la Saudí Pro League de Arabia Saudita. Allí anotó 68 goles en dos temporadas y superó a Cristiano Ronaldo como máximo anotador de 2025, con 35 tantos.