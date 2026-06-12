Nació en Colombia, rechazó a su país y hasta superó a CR7: Julián Quiñones hace ilusionar a todo México
El delantero del Tri se erigió en la gran figura del triunfo de México ante Sudáfrica. Es colombiano, se nacionalizó e hizo más goles que Cristiano Ronaldo.
Le bastaron tan sólo ocho minutos para entrar en la historia grande de los campeonatos del mundo. Con un potente dribbling y un remate preciso, Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026, mostró todo su potencial sobre la banda izquierda del ataque de México y es La figura del día de MDZ.
Bajo un marco de gran expectativa, entremezclada con las obligaciones de una selección que tendrá que hacer un buen papel, el atacante de 29 años se sacó de encima cualquier tipo de presión y fue una pesadilla para la defensa sudafricana.
Veloz, atrevido, encarador, vivo, con manejo de los dos perfiles y hasta goleador, el delantero del Tri fue el jugador más destacado en el encuentro inaugural y empezó a ilusionar a todo un país, con una selección que buscará esta vez y ante su gente romper con el histórico maleficio de los octavos de final.
Nació en Colombia y hasta superó a Cristiano Ronaldo
Nacido el 24 de marzo de 1997 en Magüi Payán, un pequeño municipio del departamento Nariño, a orillas del Pacífico colombiano, Quiñones inició su carrera en el Fútbol Paz FC de Cali, pero apenas cumplió la mayoría de edad se fue a probar suerte a México.
En ese país jugó en Venados, Tigres de la UANL, Lobos de la BUAP, Atlas y América, hasta que en 2024 llegó al Al Qadisiyah, de la Saudí Pro League de Arabia Saudita. Allí anotó 68 goles en dos temporadas y superó a Cristiano Ronaldo como máximo anotador de 2025, con 35 tantos.
El rechazo a su país
En 2023, cuando era una de las figuras del fútbol mexicano, Quiñones recibió el llamado del argentino Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, para que formara parte de la convocatoria de cara a la Copa América 2024. Sin embargo, el futbolista decidió rechazar la propuesta y comenzar con los trámites de nacionalización.
Su debut con el Tri se produjo el 17 de noviembre de 2023, en un partido ante Honduras. Después jugó la Copa América y la CONCACAF Nations League 2024 y la Copa Oro 2025. Y este jueves, entró en la historia grande del fútbol mexicano.