La voz emocionada del Gato Oldrá tras su regreso al Gambarte como DT de Instituto: "Son partidos que uno..."

En una tarde cargada de nostalgia, Daniel Oldrá regresó al Gambarte dirigiendo a Instituto. Fue homenajeado, ovacionado y dejó frases sentidas sobre Godoy Cruz.

El empate 1 a 1 entre Godoy Cruz e Instituto tuvo un condimento especial: el regreso del Gato Oldrá al estadio Feliciano Gambarte, donde volvió a pisar el césped como entrenador, aunque esta vez en el banco del elenco visitante.

La previa fue toda emoción. El DT cordobés, ídolo máximo del Bodeguero, recibió una ovación atronadora apenas ingresó al estadio. La voz del estadio repasó parte de sus logros como jugador y técnico, y la dirigencia le entregó una camiseta encuadrada y una foto como entrenador, en un reconocimiento que también incluyó a sus ayudantes y exjugadores tombinos, Nelson "Loco" Ibáñez y Nicolás "Negro" Olmedo.

El Gato Oldrá recibió un merecido homenaje en su vuelta al Gambarte como DT de Instituto y luego se sinceró ante los medios.

“Fue una semana larguísima, difícil, de sensaciones encontradas. Alegría y tristeza, pero uno hoy se debe a esta camiseta y trato de ser lo más profesional posible. Sé el momento que está viviendo Godoy Cruz y sé que es tremendamente grande, que ya va a volver a ganar acá, que es el deseo de todos sus hinchas”, declaró el Gato.

Sobre el empate, Oldrá analizó: “Creo que tuvimos las más claras, hasta podríamos haberlo ganado. Me voy contento con lo que brindó el equipo en los 90 minutos”. También habló de lo especial que fue enfrentar al club de su vida: “Son partidos que uno no quiere jugar, pero había que hacerlo. Hoy estoy en otro club y me toca ser serio, aunque me duelan muchas cosas”.