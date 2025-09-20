¡Triunfo épico del Deportivo Maipú! Con dos hombres menos, el Cruzado venció 2-1 a Arsenal de Sarandí

Deportivo Maipú logró este sábado una gran victoria al superar 2-1 a Arsenal de Sarandí como visitante, por la fecha 32 de la Primera Nacional , a pesar de terminar el partido con dos jugadores menos. El encuentro se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona y fue arbitrado por Pablo Giménez, quien expulsó a Matías Villarreal en el primer tiempo y a Marcelo Eggel en la segunda mitad.

Con este triunfo, Maipú se mantiene octavo en la tabla con 45 puntos, cerrando la zona de clasificación al Reducido y cinco unidades por encima de Los Andes, que jugará mañana ante Alvarado. Si el Milrayitas no gana, el Cruzado podría asegurar su lugar en la próxima fecha frente a Colegiales.

El once del Deportivo Maipú en su visita a Arsenal de Sarandí.

El primer cuarto de hora estuvo dominado por Arsenal , que manejó la pelota y generó algunas chances, aunque sin precisión en los metros finales. A los 25 minutos, Esteban Fernández desbordó y asistió a Ignacio Sabatini, cuyo cabezazo se estrelló en el travesaño. Cinco minutos después, Maipú respondió con un remate de Mirko Bonfigli tras un centro de Marcelo Eggel, que se fue desviado.

Pío Bonacci convirtió el 1-0 para Maipú y lo festeja con Marcelo Eggel, quien se fue expulsado por aplicarle un cabezazo a un adversario.

A los 35 minutos, el Cruzado abrió el marcador: tras un rebote del arquero de Arsenal tras un disparo de Eggel, Juan Pablo De la Reta cedió a Pío Bonacci, que definió para el 1-0. Sobre el final del primer tiempo, Villarreal vio la roja por una dura falta, dejando al equipo con diez.

El gol de Pío Bonacci para el 1-0 de Maipú

El gol de Bonacci para el 1-0 de Maipú en Sarandí

En la segunda mitad, Arsenal estuvo cerca del empate con un remate de Valentín Serrano que dio en el travesaño, mientras que Maipú respondió con un disparo de Marco Campagnaro que también pegó en el horizontal. A los 19 minutos, Axel Batista igualó para los locales, pero apenas tres minutos después, Lucas Faggioli volvió a poner en ventaja a Maipú con un zurdazo espectacular al ángulo.

Lucas Faggioli, otra vez héroe de una victoria clave de Maipú

El golazo de Lucas Faggioli para el triunfo de Maipú

El partido se complicó aún más para el Cruzado a los 24 minutos, cuando Eggel fue expulsado tras reaccionar mal y golpear a un rival con un cabezazo en los testículos. Pese a jugar con nueve jugadores, Maipú aguantó y resistió hasta el final, incluyendo un remate increíble desperdiciado por Serrano en tiempo de descuento, y se llevó una victoria clave que lo acerca a clasificar al Reducido.

