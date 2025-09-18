La apuesta de Walter Ribonetto de cara al partido del Tomba con el Instituto de Oldrá

Godoy Cruz juega este domingo a las 16.45 un partido especial. Enfrente estará el Instituto de Daniel Oldrá , el máximo ídolo del Tomba . Las miradas estarán puestas en este particular detalle, aunque lo que realmente importa es que el equipo de Walter Ribonetto pueda torcer el rumbo, ganar en su cancha y salir del fondo de la tabla.

El encuentro se jugará en el Feliciano Gambarte , corresponde a la fecha 9 del Torneo Clausura de Primera División y contará con el arbitraje de Jorge Baliño .

Para el Expreso será la chance de poder ganar por primera vez en su estadio desde el regreso ya que hasta acá ha conseguido 2 empates y 3 derrotas. Al mismo tiempo buscará quedarse con su segundo triunfo en el certamen. Hasta el momento sólo ganó uno, de visitante ante Platense .

La racha es muy mala y por eso transcurrida la mitad del torneo el Tomba está 13º, afuera de la zona de clasificación, aunque con chances de clasificarse si cambia la cara y, sobre todo, si empieza a conseguir resultados. Al mismo tiempo, no está lejos del descenso aunque por ahora viene zafando por los resultados de los equipos que están más complicados.

Su rival, Instituto , tampoco está pasando por su mejor momento, aunque viene de conseguir una polémica victoria ante Argentinos Juniors en Alta Córdoba. La Gloria estña 12º, con dos unidades más que el Tomba . Es decir que será un duelo de necesitados.

tomba Agustín Auzmendi seguirá como titular, mientras que Daniel Barrea esperará su oportunidad en el banco. Prensa Godoy Cruz

La apuesta de Ribonetto

En este contexto, y en búsqueda de un mejor rendimiento, el entrenador de Godoy Cruz Walter Ribonetto trabajó esta semana con su equipo pensando en poner lo mejor que tiene para este encuentro.

Sin la posibilidad de contar con Santino Andino aún, expulsado ante Platense, el entrenador se inclinaría por los mismos once titulares que vienen de igualar 0 a 0 con Barracas Central, aunque hay una chance de que Facundo Altamira se recupere de su molestia física y llegue al juego.

Si Willy llega, sería titular en reemplazo del chileno Bastian Yáñez. Sino, el equipo sería exactamente el mismo que salió a la cancha el pasado fin de semana: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Juan Andrés Meli; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández y Bastian Yáñez; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi.