Más sufrimiento para Gallardo: la otra mala noticia en River tras la derrota ante Palmeiras

En la derrota frente al Verdao por 2-1, Marcelo Gallardo recibió una pésima noticia por una de sus figuras.

River no pudo hacerle frente a Palmeiras en el Monumental y terminó cayendo por 2-1 en la ida de los cuartos de la Copa Libertadores. Con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, el Verdao parecía que se llevaba un cómodo 2-0 a la vuelta, pero sobre el final un tanto de Lucas Martínez Quarta le dio un poco de aire a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Ahora, el próximo miércoles a las 21:30 (hora de Argentina) en el Allianz Parque de San Pablo, el elenco de Núñez tendrá que ir a buscar el milagro y meterse dentro de los cuatro mejores del certamen internacional más importante en toda Sudamérica. Sin embargo, de cara a ese encuentro, el Muñeco sabe que no podrá contar con Sebastián Driussi, una de las principales figuras del equipo.

driussi Sebastián Driussi está practicamente descartado para el partido de vuelta ante Palmeiras. X @RiverPlate

Sebastián Driussi, con un pie afuera de la vuelta ante el Palmeiras El delantero de 29 años, que venía teniendo buenos rendimientos, se tiró al césped a los 12 minutos del juego por una lesión en el isquiotibial de su pierna derecha. Cuando lo revisaron los médicos, avisaron rápidamente que había que hacer el cambio y en su lugar ingresó Facundo Colidio. Por su parte, el Gordo se fue del campo con gestos de dolor y molestia.

El parte inicial indica una incomodidad en el isquiotibial derecho. En las próximas horas se someterá a estudios y, de cara al partido de vuelta dentro de una semana, su participación está prácticamente descartada.