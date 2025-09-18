La tremenda frase del DT de Palmeiras sobre el Monumental tras el 2-1 a River: "Es un estadio absolutamente..."

Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, llenó de elogios a la hinchada y al estadio de River tras la victoria en la ida de los cuartos de la Libertadores.

River sufrió un duro revés ante su gente. Por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo perdió 2-1 ante el poderoso Palmeiras de Abel Ferreira y de esta manera tendrá que ir el próximo miércoles a San Pablo a hacer la épica para meterse dentro de los cuatro mejores del continente sudamericano.

El partido comenzó de la peor manera para el cuadro local, ya que a los 5 minutos, Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y marcó el 1-0. Pero eso no fue todo, debido a que el Verdao atacaba constantemente y entre las atajadas debido Armani y los palos evitaban que el segundo cayera en el marcador, hasta que tras un gran pase del Flaco López, Vítor Roque definió con sutileza y marcó el 2-0. Parecía que todo estaba liquidado, pero en una de las últimas jugada y con un poco de fortuna, Lucas Martínez Quarta marcó un tanto que le dio un poco de vida al cuadro de Núñez.

Gustavo Gómez festeja su gol frente a River Gustavo Gómez festeja su gol del 1-0 frente a River en el duelo de ida en el Monumental. Fotobaires

Tras el final del partido, Abel Ferreira habló en conferencia de prensa y allí hizo un análisis de la gran victoria que consiguió su equipo: “Trabajamos mucho durante estos 15 días con la mente en este partido. Hicimos una primera mitad muy buena y llegamos con mérito a la ventaja de 2 a 0. El adversario cambió el sistema y nos desajustamos en el mediocampo. De igual modo nos llevamos el resultado que vinimos a buscar. Faltan 90 minutos y no está nada definido", sentenció.

El tremendo elogio de Abel Ferreira al Monumental Por otro lado, el técnico bicampeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021 con el elenco paulista se refirió al clima que hubo en el Monumental y lanzó una tremenda frase al respecto: "Es un estadio absolutamente espectacular. Los hinchas alentaron de principio a fin y fue muy difícil. No solo jugamos contra el rival, sino también contra el público", lanzó.