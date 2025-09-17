"Movete, River, movete": la reacción de los hinchas de River en el Monumental tras el segundo gol de Palmeiras

La gente de River explotó con un canto que bajó fuerte desde las tribunas tras 0-2 de Palmeiras y Gallardo no ocultó su malestar tras el tanto de Vitor Roque.

River sufre un golpe durísimo en el Monumental en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras, con mucha autoridad, se está llevando un triunfo que encendió la bronca de los hinchas y dejó a Marcelo Gallardo con gesto de total decepción.

El segundo gol llegó a los 41 minutos del complemento. El Verdao recuperó en el medio, José “Flaco” López asistió a Vitor Roque, y el exdelantero del Barcelona definió mano a mano ante Franco Armani para el 2-0 en Núñez.

La reacción fue inmediata. Desde las tribunas del estadio bajó con fuerza el grito de reproche: “Movete, River, movete”. El Monumental explotó, mientras Gallardo, con las manos en los bolsillos, mostraba su frustración en el banco de suplentes.

Sonó el "movete, River, movete" en el Monumental River pierde ante Palmeiras y sonó el "Movete" en el Monumental River pierde ante Palmeiras y sonó el "Movete" en el Monumental. ESPN

Antes, Gustavo Gómez había abierto el marcador para los brasileños y ya había silenciado a los hinchas locales. Con el tanto de Vitor Roque, la situación se volvió cuesta arriba y el clima en Núñez se volvió de máxima tensión.