El mensaje esperanzador de Marcelo Gallardo de cara la revancha con Palmeiras en Brasil: "Estamos vivos"
El Muñeco Gallardo reconoció errores, pero también destacó la reacción de su equipo y transmitió ilusión de cara a la revancha en el Allianz Parque.
River no la pasó bien en el Monumental y cayó 2-1 contra Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Abel Ferreira golpeó en los momentos justos con goles de Gustavo Gómez y Vítor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para darle aire al Millonario de Marcelo Gallardo.
En conferencia de prensa, el DT de River no ocultó su decepción por algunos pasajes del partido, pero dejó un mensaje directo a los hinchas: “Estamos vivos. La diferencia es de un gol y la reacción del equipo estuvo. Tenemos que corregir los errores que hemos cometido, como un gol de pelota parada”, sostuvo.
Marcelo Gallardo, ilusionado pese al golpe
El Muñeco también apeló a la memoria copera de River: “Vivimos ya situaciones parecidas en otro momento y eso fue otra historia. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva contra un rival que tiene jerarquía, pero que también nos mostró respeto. Pudimos haberlo empatado, sí, pero sabemos que vamos a tener posibilidades de jugar el partido de vuelta con estímulo y un entusiasmo que tiene que darnos esa posibilidad de ir allá y ganar”.
Sobre el desarrollo del partido, Gallardo reconoció: “Nos costó hacer pie de entrada en esos duelos que Palmeiras ofrecía. Estuvieron más rápidos y lúcidos en ese inicio. Perdimos el control del partido. Es un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor”.
Más allá del golpe, valoró la reacción: “En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos dos goles en contra. El equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron y pudimos haberlo empatado al final, esa es la sensación que nos queda”.
River tendrá un paso previo antes de la revancha: el sábado a las 21.15 visitará a Atlético Tucumán por el torneo Clausura. Luego sí, toda la atención estará puesta en el miércoles 24 de septiembre, día de la revancha en Brasil.