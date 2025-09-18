El mensaje esperanzador de Marcelo Gallardo de cara la revancha con Palmeiras en Brasil: "Estamos vivos"

El Muñeco Gallardo reconoció errores, pero también destacó la reacción de su equipo y transmitió ilusión de cara a la revancha en el Allianz Parque.

Marcelo Gallardo reconoció la evidente superioridad futbolística de Palmeiras en el primer tiempo y dejó en claro que confía en dar vuelta la serie en Brasil.

En conferencia de prensa, el DT de River no ocultó su decepción por algunos pasajes del partido, pero dejó un mensaje directo a los hinchas: “Estamos vivos. La diferencia es de un gol y la reacción del equipo estuvo. Tenemos que corregir los errores que hemos cometido, como un gol de pelota parada”, sostuvo.

El Muñeco también apeló a la memoria copera de River: “Vivimos ya situaciones parecidas en otro momento y eso fue otra historia. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva contra un rival que tiene jerarquía, pero que también nos mostró respeto. Pudimos haberlo empatado, sí, pero sabemos que vamos a tener posibilidades de jugar el partido de vuelta con estímulo y un entusiasmo que tiene que darnos esa posibilidad de ir allá y ganar”.

Sobre el desarrollo del partido, Gallardo reconoció: “Nos costó hacer pie de entrada en esos duelos que Palmeiras ofrecía. Estuvieron más rápidos y lúcidos en ese inicio. Perdimos el control del partido. Es un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor”.