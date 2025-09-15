Presenta:

Deportes

|

River Plate

Por qué el candidato a presidente de River por la oposición dijo que la estatua de Gallardo fue un "error": "¿Cómo le decís que no...?"

Luis Belli, quien se postula en las elecciones de River en noviembre, apuntó contra su adversario Carlos Trillo por el monumento a Gallardo inaugurado en 2023.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

La estatua de Marcelo Gallardo sigue siendo foco de críticas en el mundo River.
La estatua de Marcelo Gallardo sigue siendo foco de críticas en el mundo River. @RiverPlate

No hay dudas de que Marcelo Gallardo es uno de los más grandes ídolos en la historia de River Plate, por sus logros como jugador y como DT, a la altura de otros míticos como Ángel Labruna y Ramón Díaz. Y si bien nadie en Núñez discute que merece ser homenajeado, pocas cosas han generado más discusiones que su estatua.

El monumento hecho en bronce e inaugurado en 2023, impulsado por Carlos Trillo, hoy candidato a presidente por el oficialismo, fue foco de grandes polémicas, especialmente por su peculiar diseño y proporciones anatómicas. Sin embargo, en las últimas horas hubo un nuevo cuestionamiento por otras razones distintas y llamativas.

Te Podría Interesar

Luis Belli criticó la estatua de Marcelo Gallardo

Luis Belli criticó la estatua de Marcelo Gallardo

"Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo", apuntó Luis Belli, quien se postula desde la oposición a la elecciones de noviembre, en el stream Pelusa al Aire. "No porque no se la merezca, pero primero que se duda que no sea mufa, por empezar", comenzó a argumentar.

Pero ese no fue su principal motivo. "Después, fundamentalmente, vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta. ¿Cómo hacés? Las estatuas las tenés que hacer después de que fallece o que se retira. ¿Cómo le decís que no le traés un jugador? ¿Cómo le decís que no le firmás nueve palos?", sostuvo de manera contundente.

Por último, referenció directamente a su adversario electoral: "Trillo la hizo porque no es oposición. Si yo quiero poner un sticker en una pared en River, ¿sabés el despelote que me hacen? Mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo, y si me deja el oficialismo es porque no soy opositor", sentenció Belli.

Archivado en

Notas Relacionadas