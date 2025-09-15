Por qué el candidato a presidente de River por la oposición dijo que la estatua de Gallardo fue un "error": "¿Cómo le decís que no...?"

Luis Belli, quien se postula en las elecciones de River en noviembre, apuntó contra su adversario Carlos Trillo por el monumento a Gallardo inaugurado en 2023.

No hay dudas de que Marcelo Gallardo es uno de los más grandes ídolos en la historia de River Plate, por sus logros como jugador y como DT, a la altura de otros míticos como Ángel Labruna y Ramón Díaz. Y si bien nadie en Núñez discute que merece ser homenajeado, pocas cosas han generado más discusiones que su estatua.

El monumento hecho en bronce e inaugurado en 2023, impulsado por Carlos Trillo, hoy candidato a presidente por el oficialismo, fue foco de grandes polémicas, especialmente por su peculiar diseño y proporciones anatómicas. Sin embargo, en las últimas horas hubo un nuevo cuestionamiento por otras razones distintas y llamativas.

"Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo", apuntó Luis Belli, quien se postula desde la oposición a la elecciones de noviembre, en el stream Pelusa al Aire. "No porque no se la merezca, pero primero que se duda que no sea mufa, por empezar", comenzó a argumentar.

Pero ese no fue su principal motivo. "Después, fundamentalmente, vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta. ¿Cómo hacés? Las estatuas las tenés que hacer después de que fallece o que se retira. ¿Cómo le decís que no le traés un jugador? ¿Cómo le decís que no le firmás nueve palos?", sostuvo de manera contundente.