La justificación del ideólogo de la estatua de Gallardo que pidió un "bulto resaltado": "Le dije a la escultora que..."

La revelación de la estatua de Marcelo Gallardo causó gran revuelo no solo en hinchas de River, sino que en las personas en general. Claro, el homenaje recibió tanto elogios como críticas, pero tuvo un detalle que era muy difícil que pase desapercibido: el "bulto resaltado". Esta fue una idea del impulsor de la obra, el excandidato a presidente del club Carlos Trillo, quien justificó su insólito pedido a la escultora.

El ruido consecuente al evento del sábado en el Monumental hizo que los encargados de la estatua salieran a explicar la decisión de exagerar el bulto de Gallardo. Primero, la escultora Mercedes Savall aseguró que se trató de un "chiste" o "guiño" hacia los hinchas del Millonario. En segunda instancia, Trillo dio sus razones detrás del detalle, que será limado tras las críticas recibidas: "La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo, pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien", expresó.

En diálogo con Olé vía Twitch, el socio riverplatense intentó restarle importancia al tema: "Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo", sentenció.

Trillo, Brito, Gallardo, D'Onofrio y la estatua del Muñeco.

Luego, Trillo, la mente detrás del homenaje a Gallardo, agregó que no recibió tantas críticas como pareciera en las redes sociales: "El 99% está feliz, orgulloso y algunos me dicen que debería ser más grande. Y hay un 1% que no le gustó, y yo quiero que todos queden contentos. Si se puede mejorar o corregir, se hará"

"No fue con mala intención, todo lo contrario", aclaró. En otra instancia, el titular del Frente Unidos por River Plate resaltó que la gente no debería hacer tanto escándalo por el detalle del bulto: "Son licencias artísticas que se toma la escultora y que presentó una obra de arte. Puede no gustarte, pero me extraña que en 2023 la gente se enfoque en eso o que piense que eso es algo sexual. Yo soy muy respetuoso con eso, jamás haría algo para chicanear. Si no les gustó, se puede corregir".

Por último, sacó pecho de la obra para el Muñeco, el entrenador más ganador de la historia del Millonario: "La cara de Marcelo está escaneada, está perfecta. Es la estatua más grande del mundo que tenga alguien ligado al fútbol. No hay estatuas de bronce como estás. Se merece la estatua más grande del mundo. Se merece esto que sea en bronce y que sea para toda la vida, porque nos enseñó a manejarnos en un montón de cosas", concluyó.