Qué le respondió Gallardo a Gustavo Alfaro tras su crítica a cómo gestionó a Galarza en River: "Escuché lo que dijo y me..."

La relación entre entrenadores de primer nivel suele estar atravesada por opiniones que generan repercusión inmediata. En este caso, el cruce se dio a partir de los dichos de Gustavo Alfaro sobre la manera en que River gestionó la llegada de Matías Galarza . El técnico de Paraguay opinó que el debut del mediocampista fue demasiado apresurado , lo que despertó inquietud entre los hinchas millonarios.

Marcelo Gallardo , consultado tras el triunfo de River , decidió contestar con mesura. Lejos de alentar un conflicto, el Muñeco bajó la tensión y descartó cualquier polémica con Alfaro .

“Siempre quieren enfrentarme con alguno, con cualquiera que opina algo buscan relacionarlo con alguna cosa rara. Fue una opinión nomás”, señaló Gallardo , quien se mostró tranquilo frente a la consulta sobre las críticas al debut de Galarza .

El entrenador millonario fue más allá y le restó dramatismo a las declaraciones de su colega. “Escuché lo que dijo, dio su opinión y me parece bien, no tuvo ninguna intención como querían hacer parecer”, explicó.

En su análisis sobre el proceso del volante, Gallardo agregó: “Sí, llegó y jugó porque estaba bien. Hay una condición de adaptarse al Mundo River que no es solo entrar y jugar, está el cómo se va sintiendo y las emociones del futbolista. Todo futbolista tiene su proceso de adaptación y él está en eso”.

El presente de Matías Galarza en River

Matías Galarza llegó desde Talleres en este mercado de pases y ya suma minutos importantes en el equipo de Núñez. Con sus 45’ ante Estudiantes, alcanzó los 577’ en nueve partidos, de los cuales cinco fueron como titular. Su despliegue por la banda izquierda todavía busca equilibrarse con mayor participación en la generación de juego, además de aportar goles, como el que consiguió recientemente contra Perú en Lima.

Alfaro había respaldado al volante, aunque marcando diferencias con Gallardo: “Prácticamente con dos o tres días en River, Mati salió y lo tiraron a la cancha. Y con el equipo en un proceso de reconstrucción... Yo le dije: ‘Mirá Mati que estás en la Selección de Paraguay. Y en la Selección de Paraguay, para mí vos sos un valor agregado’”.

matías galarza1 Gustavo Alfaro opinó sobre el presente de Matías Galarza, en pleno proceso de adaptación en River. X @RiverPlate

El ex DT de Boca también apuntó al entorno que rodea a River: “El nivel de exigencia del público de River es muy alto y, no sé por qué, de pronto a Mati le hicieron sentir personalmente el rigor. A veces, los equipos grandes son como cuchillos de doble filo: te puede dar a favor o te puede dar en contra”.