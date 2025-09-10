La fuerte banca de Alfaro en Paraguay para un refuerzo de River ¿y un palito a Gallardo?: "En 2 ó 3 días lo tiraron a..."
Gustavo Alfaro elogió a Matías Galarza Fonda tras la victoria de Paraguay y dejó una frase sobre su debut en River que apunta de lleno a Marcelo Gallardo.
Como si la clasificación al Mundial 2026 no fuera suficiente alegría para la Selección de Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro cerró las Eliminatorias con un triunfo histórico en Lima ante Perú. El gol lo hizo Matías Galarza Fonda, volante de River, que se transformó en figura.
Consciente de que el mediocampista todavía no terminó de convencer en el Millonario, el entrenador argentino salió a bancarlo fuerte en conferencia de prensa. Y, de paso, dejó un comentario que ¿habrá sido un palito para Marcelo Gallardo?
Te Podría Interesar
La frase de Gustavo Alfaro sobre Galarza Fonda que encendió la polémica
“Para nosotros, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como un cuchillo de doble filo: te puede dar a favor o en contra. Con dos o tres días en River ya lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción, con un nivel de exigencia del público muy alto. No sé por qué, a Mati le hicieron sentir ese rigor. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy”, sostuvo Alfaro.
El ex DT de Boca aseguró que la confianza del volante bajó desde aquel gol a Uruguay, aunque remarcó que “en la Selección siempre fue un valor agregado”. Además, defendió la importancia de cuidarlo: “Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos, porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país”.
El debut relámpago de Matías Galarza Fonda en River
Matías Galarza Fonda llegó a Núñez el 24 de julio. Ese mismo día firmó contrato y se entrenó por primera vez con el plantel. Dos jornadas después, Gallardo lo incluyó en la lista de convocados y, para sorpresa de todos, lo puso como titular en el 0-0 ante San Lorenzo en el Monumental.
El mediocampista, que reemplazó a Juan Cruz Meza, disputó 81 minutos y dejó una buena primera impresión, aunque después le costó consolidarse. Ahora, con la Selección paraguaya, encontró el respaldo de Alfaro y volvió a mostrar su mejor versión.