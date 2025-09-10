La fuerte banca de Alfaro en Paraguay para un refuerzo de River ¿y un palito a Gallardo?: "En 2 ó 3 días lo tiraron a..."

Gustavo Alfaro elogió a Matías Galarza Fonda tras la victoria de Paraguay y dejó una frase sobre su debut en River que apunta de lleno a Marcelo Gallardo.

Gustavo Alfaro salió con los tapones de punta y bancó al jugador de River.

Como si la clasificación al Mundial 2026 no fuera suficiente alegría para la Selección de Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro cerró las Eliminatorias con un triunfo histórico en Lima ante Perú. El gol lo hizo Matías Galarza Fonda, volante de River, que se transformó en figura.

Consciente de que el mediocampista todavía no terminó de convencer en el Millonario, el entrenador argentino salió a bancarlo fuerte en conferencia de prensa. Y, de paso, dejó un comentario que ¿habrá sido un palito para Marcelo Gallardo?

“Para nosotros, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como un cuchillo de doble filo: te puede dar a favor o en contra. Con dos o tres días en River ya lo tiraron a la cancha, en un proceso de reconstrucción, con un nivel de exigencia del público muy alto. No sé por qué, a Mati le hicieron sentir ese rigor. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy”, sostuvo Alfaro.

El ex DT de Boca aseguró que la confianza del volante bajó desde aquel gol a Uruguay, aunque remarcó que “en la Selección siempre fue un valor agregado”. Además, defendió la importancia de cuidarlo: “Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos, porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país”.