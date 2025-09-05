Video: así reaccionó el público de Paraguay cuando se anunció el feriado nacional por la clasificación al Mundial

La Selección de Paraguay se clasificó al Mundial 2026 tras empatar ante Ecuador y su público deliró cuando el presidente decretó feriado nacional.

"Si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos", había dicho Santiago Peña, presidente de Paraguay, si la Albirroja de Gustavo Alfaro se clasificaba al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Finalmente, eso sucedió y tras el empate sin goles ante Ecuador en Asunción, lograron sacar su boleto al certamen mundialista.

De esta manera y de la mano del exentrenador de Huracán, Boca y Arsenal, el conjunto guaraní se volvió a meter en un Mundial tras 15 años (no jugó Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) al cosechar 25 puntos en 17 jornadas y recibir tan solo 10 goles en contra (tercer mejor registro de las Eliminatorias por detrás de Ecuador y Argentina).

El público de Paraguay deliró cuando se decretó feriado nacional por clasificar al Mundial Tras el final del partido y tal como había anticipado unas horas antes, Peña decretó que este viernes haya feriado nacional en en el país: "Tomé una decisión. Decretar un feriado nacional para celebrar unidos como país y gritar con orgullo: 'Paraguay está de vuelta en el Mundial. ¡Vamos Paraguay!'". El anuncio se hizo simultáneamente con el pitazo final, por lo que los hinchas que estaban en el Defensores del Chaco se enteraron mientras celebraban, a través de un mensaje en las pantallas del Defensores del Chaco con la bandera paraguaya de fondo, que rezaba: "Mañana ¡Feriado Nacional!". La algarabía fue total, claro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1963786534663909795?s=46&partner=&hide_thread=false Paraguay se clasifica a una Copa del Mundo luego de 15 AÑOS, la cancha explota de felicidad y en la pantalla aparece un cartel que dice:



“MAÑANA FERIADO NACIONAL”.



Locura total. pic.twitter.com/se97WoT482 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 5, 2025

Para que el presidente haya decretado que este viernes no haya jornada laboral y todas las familias puedan festejar el logro de la Selección, la semana pasada el gobierno guaraní sancionó una ley que autoriza la incorporación de hasta tres días festivos extra por año, además de los ya existentes, con el objetivo de "impulsar el turismo, la economía o conmemorar eventos especiales".