Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron al Mundial 2026 a falta de una fecha

Este jueves se jugó la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y la jornada cerró con tres nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026 . Uruguay , Colombia y Paraguay se suman a Argentina, Brasil y Ecuador y ya pueden sacar sus pasajes para viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de la Celeste, comandada por el "Loco" Marcelo Bielsa, a pesar de que con la derrota de Venezuela ante la Scaloneta le alcanzaba, cumplió con su parte y goleó 3-0 a Perú con los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas en el Estadio Centenario. De este modo, se aseguró su quinta participación consecutiva en la Copa del Mundo , tras su última ausencia en Alemania 2006.

Para los Cafeteros sucedió algo similar. La caída de la Vinotinto en el Monumental ya les daba un lugar en el Mundial. Sin embrago, también se impusieron por 3-0, en este caso frente a Bolivia en Barranquilla, gracias a los tantos de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Así volvió a meterse en una cita mundialista después de haber faltado a Qatar 2022.

De todos modos, el caso más emocionante sin duda fue el de la Albirroja, que no se hacía presente en el máximo certamen internacional hacía 16 años, desde Sudáfrica 2010, y hoy, de la mano de Gustavo Alfaro, pudo quitarse esa espina. El elenco Guaraní empató 0-0 como local con Ecuador y se alejó 7 puntos por encima del puesto de Repechaje, con 3 más en juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Albirroja/status/1963775545843614026&partner=&hide_thread=false Pasaron 16 años.

Desde el 2010, tocó mirar desde afuera tres veces.

Nos tocó masticar la frustración.



Pero nunca dejamos de intentar.

Tantas veces le dimos al marco, que una tiene que dar en el clavo. Lo dijo el profe.



Porque en cada rincón de esta tierra, siempre estuvo la… pic.twitter.com/BHnXwhdzjb — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

Con estos resultados, Perú se sumó a Chile como la segunda selección eliminada. El único cupo que queda en disputa para la fecha 18, que se jugará el martes, es el de la repesca internacional, y se lo pelearán Venezuela (7° con 18 unidades), que enfrentará en casa a Colombia, y Bolivia (8° con 17), que hará lo propio como local contra Brasil.

La tabla de posiciones a falta de una fecha