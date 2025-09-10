El picante comentario de Nico González al ver a los futbolistas ecuatorianos festejando efusivamente: "Parece que..."

Nico González lanzó una llamativa frase contra los jugadores de la Tri luego de festejar eufóricamente la victoria ante la Selección argentina.

La Selección argentina de Lionel Scaloni cerró su participación en las Eliminatorias con una derrota por 1-0 ante la Selección de Ecuador. Sin Lionel Messi, Cuti Romero y Thiago Almada, la Albiceleste plantó cara ante la Tri en Guayaquil, pero un polémico penal de Tagliafico a Preciado sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, a instancias del VAR, le permitió a Enner Valencia marcar el 1-0 que le dio los tres puntos al combinado local.

De todas formas, la derrota no modificó la posición de la campeona del mundo y bicampeona de América, ya que previo a la última doble fecha de Eliminatorias, los dirigidos por Scaloni se habían asegurado el primer lugar en la tabla y nadie podía superarlos. Por su parte, Ecuador sí volvió a retomar el segundo lugar y concluyó en la mejor posición en su historia.

Tras el final del partido, Nico González habló con la prensa, y cuando estaba por responder una pregunta en zona mixta, un grupo de futbolistas ecuatorianos pasaron por detrás de él festejando el triunfo de manera eufórica.

La chicana de Nico González a los futbolistas de Ecuador Al ver esto, el futbolista de la Juventus lanzó un picante comentario contra ellos: “Los muchachos acá están contentos. Parece que ganaron la final del mundo”, sentenció entre risas y con la mirada atenta a uno de los jugadores de la Tri que pasó por detrás de él. Tras lanzar esa chicana, valoró el rendimiento de sus compañeros durante todas las Eliminatorias: "Nos vamos tranquilos, sabiendo que dejamos a la Argentina en lo más alto posible. Si voy al Mundial lo voy a sentir como una revancha".