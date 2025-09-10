La fuerte autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate sin goles ante Chile: "De haber habido un ganador..."

Marcelo Bielsa analizó el empate de la Selección de Uruguay en su visita a Santiago y fue muy autocrítico sobre el rendimiento de sus dirigidos.

La Selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, ya clasificada a la Copa del Mundo 2026, concluyó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un aburrido empate sin goles ante Chile. En un partido de pocas ocasiones, la Celeste no pudo repetir su gran actuación que había conseguido el pasado jueves cuando goleó 3-0 a Perú de local, y se fue con un punto de Santiago que le permitió quedar en el cuarto lugar en la tabla de posiciones.

La feroz autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate ante Chile Tras el final del partido, el DT argentino, quien recibió una gran ovación por parte del público chileno, habló en conferencia de prensa y allí hizo una dura autocrítica sobre el nivel mostrado por sus dirigidos en el campo de juego: "No fue un partido bueno para nosotros, la posesión fue compartida, sobre las situaciones, erramos goles, pero ellos crearon mejores situaciones a las nuestras. No lo merecimos ganar, de haber habido un ganador no merecíamos ser nosotros", comenzó.

"Haber terminado 0-0 para nosotros es un resultado satisfactorio porque con la actuación del equipo no imaginaba poder ganar el partido. Al no poderlo ganar y sufrir situaciones de peligro, valoramos el empate, pero no significa que estemos conformes con el juego que desplegamos", añadió.

bielsa.jpg Marcelo Bielsa y una feroz autocrítica tras el empate sin goles ante Chile.

"La actuación no fue satisfactoria, no hay ninguna justificación que claramente indique por qué después de un gran partido no pudimos repetir una actuación del mismo nivel. No tuvimos orden defensivo, al no tenerlo los jugadores corren mal. Cuando uno corre atrás de la pelota y no logra recuperarla, genera un gran desgaste, en muchos momentos del partido pasó eso", concluyó sobre el tema.