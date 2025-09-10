Ranking FIFA: la "maldición" de la que se salvaría la Selección argentina en el Mundial 2026
La Selección argentina perdió el liderazgo después de más de dos años, aunque un dato histórico podría convertir esta caída en una ventaja.
La Selección argentina dejó de ocupar el primer lugar del ranking FIFA tras la derrota por 1-0 frente a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni fue superado en la clasificación mundial por España y Francia, perdiendo un liderazgo que mantuvo durante casi dos años y medio.
La Albiceleste había alcanzado la cima en abril de 2023, un logro que consolidó con títulos y buenas actuaciones. Desde entonces, levantó la Copa América 2024 y finalizó en lo más alto de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, esos méritos no alcanzaron para sostenerse en el primer puesto del listado que regula la FIFA.
Te Podría Interesar
La "maldición" de los líderes en los mundiales
Más allá de lo estadístico, este cambio de posiciones también despierta un dato curioso: ninguna selección que llegó como número 1 al inicio de una Copa del Mundo desde que se instauró el ranking en 1992 logró quedarse con el título. En ese sentido, la caída de Argentina al tercer lugar podría interpretarse como un alivio, ya que la “maldición del ranking FIFA” parece no favorecer a quienes llegan como líderes.
Con Scaloni al mando y un plantel consolidado, Argentina iniciará su camino al Mundial 2026 desde una posición expectante, pero con el antecedente histórico de que no ser líder del ranking podría, en cierto modo, jugar a su favor.
La actuación de los líderes del ranking FIFA en cada Mundial
- Alemania en 1994: perdió en cuartos de final 2-1 contra Bulgaria
- Brasil en 1998: perdió la final 3-0 contra Francia
- Francia en 2002: perdió en fase de grupos
- Brasil en 2006: perdió en cuartos de final 1-0 contra Francia
- Brasil en 2010: perdió en cuartos de final 2-1 contra Países Bajos
- España en 2014: perdió en fase de grupos
- Alemania en 2018: perdió en fase de grupos
- Brasil en 2022: perdió en cuartos de final por penales contra Croacia