Ranking FIFA: la "maldición" de la que se salvaría la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina perdió el liderazgo después de más de dos años, aunque un dato histórico podría convertir esta caída en una ventaja.

La Selección argentina dejó de ocupar el primer lugar del ranking FIFA tras la derrota por 1-0 frente a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni fue superado en la clasificación mundial por España y Francia, perdiendo un liderazgo que mantuvo durante casi dos años y medio.

La Albiceleste había alcanzado la cima en abril de 2023, un logro que consolidó con títulos y buenas actuaciones. Desde entonces, levantó la Copa América 2024 y finalizó en lo más alto de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, esos méritos no alcanzaron para sostenerse en el primer puesto del listado que regula la FIFA.

La "maldición" de los líderes en los mundiales Más allá de lo estadístico, este cambio de posiciones también despierta un dato curioso: ninguna selección que llegó como número 1 al inicio de una Copa del Mundo desde que se instauró el ranking en 1992 logró quedarse con el título. En ese sentido, la caída de Argentina al tercer lugar podría interpretarse como un alivio, ya que la “maldición del ranking FIFA” parece no favorecer a quienes llegan como líderes.

Selección argentina Ecuador Julián Álvarez La Selección argentina cerró las Eliminatorias con una derrota frente a Ecuador y cayó al tercer puesto en el Ranking FIFA. EFE

Con Scaloni al mando y un plantel consolidado, Argentina iniciará su camino al Mundial 2026 desde una posición expectante, pero con el antecedente histórico de que no ser líder del ranking podría, en cierto modo, jugar a su favor.