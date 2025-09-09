Los desopilantes memes de la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

La Selección argentina la pasó verdaderamente mal en Guayaquil. Con un polémico penal en contra, la Albiceleste perdió 1-0 contra Ecuador y cerró las Eliminatorias con el pie izquierdo. Claro, el resultado final hizo que los hinchas estallen en las redes con los famosos memes que tuvieron diversas temáticas.

El que se llevó todas las miradas en X (ex Twitter) fue Nicolás Otamendi. En su último partido oficial por Eliminatorias, el General se fue expulsado a los 38 minutos del primer tiempo y, a priori, todo indica que se perdería el debut de la Scaloneta en el Mundial 2026. Además, los usuarios también marcaron al Dibu Martínez por no taparle el penal a Ener Valencia y las discutidas decisiones del árbitro Wilmar Roldán.