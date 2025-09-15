La tajante decisión de Palmeiras con River que afecta a sus hinchas para la revancha en Brasil

River anunció la cantidad de tickets que tendrá para el partido de vuelta ante Palmeiras por los cuartos de la Libertadores, con una postura firme de los brasileños.

Los hinchas de River ya tienen en claro cuántos tickets tendrán disponibles para viajar a San Pablo. Foto: @RiverPlate

Después de varias idas y vueltas finalmente se confirmó una noticia muy esperada por los hinchas de River: la cantidad de entradas que Palmeiras le dará al Millonario para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La noticia llegó en la previa del primer cruce correspondiente a la ida, que se jugará este miércoles en el Monumental. Allí, el equipo de Marcelo Gallardo intentará sacar una buena diferencia como local para luego viajar a San Pablo, donde el Allianz Parque será el escenario de la definición una semana más tarde.

La tajante decisión de Palmeiras con los tickets de River para el partido revancha La mala, en este caso para el equipo argentino, es que serán los tickets mínimos e indispensable que les exige la Conmebol a los clubes para dicha instancia de la Copa, es decir, 2.000 tickets. En el reglamento oficial, el artículo 4.4.6 fija las condiciones que deben cumplir los clubes locales respecto a la venta de entradas para los visitantes.

Unos de los jugadores más importantes de Palmeiras expresó su alegría por enfrentar a River en los cuartos de la Copa Libertadores. River tendrá a 2 mil entradas a disposición para ir a la cancha de Palmeiras en busca de las semifinales de la Copa.

"Los clubes locales están obligados a vender a los clubes visitantes, mínimamente 2.000 entradas en los partidos de fase preliminar (Fase 1, 2 y 3), fase de grupos y hasta cuartos de final que se disputen en sus estadios, y mínimamente 4.000 para semifinal, según demanda del club visitante, a los precios estipulados oficialmente", aclara. Además, la normativa advierte que, en caso de incumplimiento, la sanción será "no inferior a los U$S 20.000".