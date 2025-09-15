Los 5 candidatos a DT de Independiente tras la renuncia de Vaccari y quién pica en punta
Independiente estaría decidido en cerrar a su nuevo técnico esta semana y ya hubo reuniones entre dirigentes, que pusieron fuertes nombres sobre la mesa.
La sorpresiva renuncia de Julio Vaccari dejó atónito al mundo Independiente en el momento más delicado del año. Nadie se esperaba que tras la derrota ante Banfield el DT presentara su renuncia. Ni siquiera era una posibilidad que se barajaba entre los dirigentes del Rojo, que ya emprendieron una búsqueda intensa para que el nuevo entrenador asuma en lo inmediato.
Claro, porque el club de Avellaneda necesita una reacción urgente en este segundo semestre, donde ya lleva diez partidos sin ganar entre todas las competencias (tres empates y siete derrotas), está último en la Zona B del torneo Clausura y afuera de los puestos de clasificación a copas internacionales en 2026.
Quinteros, el máximo candidato para ser el próximo DT de Independiente
En ese sentido, la CD de Independiente tuvo una reunión de mesa chica un día después de la salida de Vaccari y ya hay una lista de cinco nombres para sucederlo, pero con uno que genera un consenso casi unánime dentro de las voces más importantes de la dirigencia: Gustavo Quinteros, el técnico que sacó campeón a Vélez de la Liga Profesional 2024 y está libre tras su fugaz paso por Gremio de Brasil.
Hace algunos días atrás, el DT habló en el programa F90 de ESPN y expresó sus ganas de agarrar a uno de los grandes de Argentina en el corto plazo: "Espero iniciar en otro equipo grande si es posible, dándole prioridad al fútbol argentino. Por ahí en diciembre se puede dar, ojalá", confesó. En principio, la idea del Rojo es avanzar fuerte por él en las próximas horas y que, de haber acuerdo, asuma lo antes posible.
Los otros cuatro nombres que siguen en la lista
Además, hay otros candidatos que asoman como posibles alternativas ante un eventual pulgar abajo de Quinteros: Luis Zubeldía, ex San Pablo de Brasil; la dupla Orsi-Gómez, que viene de sacar a campeón a Platense del Apertura; Martín Anselmi, de un último y fallido paso por el Porto de Portugal; y Nicolás Domingo, aunque esta última opción corre de atrás dado a la inexperiencia del exfutbolista en el cargo.
A priori, Independiente hará el máximo esfuerzo para presentar a su nuevo DT esta semana, en vistas a los dos clásicos seguidos que se le vienen: el domingo recibe a San Lorenzo y siete días después jugará el clásico de Avellaneda ante Racing en el Cilindro. ¿Quién estará dispuesto a agarrar el fierro caliente?