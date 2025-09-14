El elogio de Leandro Paredes a Ángel Di María luego del empate entre Boca y Rosario Central: "Fue un placer enfrentarlo..."

Leandro Paredes habló sobre su reencuentro con Ángel Di María y destacó su "calidad" y "jerarquía" para poder convertir el golazo olímpico.

Ambos héroes de Qatar tuvieron actuaciones destacadas durante el partido. Mientras el 5 xeneize volvió a ser una pieza clave en el funcionamiento del mediocampo y en los transiciones ofensivas, el Fideo dio la nota con su golazo olímpico la minuto 24 para decretar la igualdad del Canalla.

El elogio de Leandro Paredes a Ángel Di María El elogio de Leandro Paredes a Ángel Di María

Luego del encuentro, Lean dio declaraciones ante la prensa en la zona mixta y habló sobre el reencuentro con su excompañero y amigo: "Para mí fue un placer enfrentarlo. Disfruté mucho de tenerlo al lado, tuve la suerte de compartir muchos años en París Saint-Germain, en la Juve, en la Selección. Esta es la primera vez que juego en contra, así que también lo disfruté muchísimo", aseguró en primera instancia.

"Obviamente, parte del gol es por la jerarquía que tiene, por la calidad que tiene, porque si no, creo que este partido terminaba 1-0", señaló con una sonrisa pícara sobre el espectacular golazo de Di María. Aunque aclaró: "No hablamos del gol. Cuando terminó el partido nos saludamos, hablamos de cómo estábamos nosotros, nuestras familias y nada más que eso".