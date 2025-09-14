El elogio de Leandro Paredes a Ángel Di María luego del empate entre Boca y Rosario Central: "Fue un placer enfrentarlo..."
Leandro Paredes habló sobre su reencuentro con Ángel Di María y destacó su "calidad" y "jerarquía" para poder convertir el golazo olímpico.
Este domingo por la tarde en Arroyito el fútbol argentino se pudo deleitar con un choque de campeones del mundo. Leandro Paredes y Ángel Di María se vieron las caras en el empate 1-1 de Rosario Central y Boca Juniors en el Gigante por la fecha 8 del torneo Clausura.
Ambos héroes de Qatar tuvieron actuaciones destacadas durante el partido. Mientras el 5 xeneize volvió a ser una pieza clave en el funcionamiento del mediocampo y en los transiciones ofensivas, el Fideo dio la nota con su golazo olímpico la minuto 24 para decretar la igualdad del Canalla.
Te Podría Interesar
El elogio de Leandro Paredes a Ángel Di María
Luego del encuentro, Lean dio declaraciones ante la prensa en la zona mixta y habló sobre el reencuentro con su excompañero y amigo: "Para mí fue un placer enfrentarlo. Disfruté mucho de tenerlo al lado, tuve la suerte de compartir muchos años en París Saint-Germain, en la Juve, en la Selección. Esta es la primera vez que juego en contra, así que también lo disfruté muchísimo", aseguró en primera instancia.
"Obviamente, parte del gol es por la jerarquía que tiene, por la calidad que tiene, porque si no, creo que este partido terminaba 1-0", señaló con una sonrisa pícara sobre el espectacular golazo de Di María. Aunque aclaró: "No hablamos del gol. Cuando terminó el partido nos saludamos, hablamos de cómo estábamos nosotros, nuestras familias y nada más que eso".
Por otro lado, hizo un análisis sobre lo que fue el desarrollo del juego: "Hicimos méritos para llevarnos los 3 puntos, jugamos un segundo tiempo muy bueno. Ellos encontraron el gol con una pelota parada, el peligro de ellos siempre venía por esa vía. Nos vamos dentro de todo satisfechos porque creo que estamos mejorando mucho", sentenció Paredes.