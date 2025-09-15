Antes de Di María: qué jugador fue el último en marcarle a Boca un gol olímpico, ¡hace 29 años!

Ángel Di María la metió de córner para sentenciar el 1-1 entre Rosario Central y Boca, algo que el Xeneize no sufría desde 1996. Los detalles.

Di María sorprendió a Brey y la metió desde el córner para enmarcar una brillante obra de arte en Central ante Boca.

Ángel Di María volvió a demostrar que volvió al fútbol argentino más vigente que nunca. El campeón del mundo, que ya lleva cuatro goles en ocho partidos desde su regreso a Rosario Central, sacó a relucir su inmensa jerarquía con un golazo olímpico que sentenció el 1-1 final entre el Canalla y Boca haciendo delirar al Gigante de Arroyito.

Con ese tanto de Fideo, al Xeneize se le cortó una racha de 29 años sin que le marquen goles de un tiro de esquina directo. En ese contexto, hay que remontarse a 1996, nada menos que en un clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Paulo Silas, el anterior verdugo de Boca que le marcó de córner en 1996 El partido en cuestión se jugó un 26 de mayo por la fecha 11 del torneo Clausura de aquel año. A los 6 minutos del primer tiempo, el brasileño Paulo Silas sorprendió al Mono Navarro Montoya, el arquero de Boca en ese entonces, con un gol olímpico idéntico al de Di María, con la única salvedad de que fueron desde lados contrarios (Silas desde el sector derecho).

El último gol olímpico que había sufrido Boca fue el de Paulo Silas, en un San Lorenzo 1-2 Boca en 1996. El último gol olímpico que había sufrido Boca fue el de Paulo Silas, en un San Lorenzo 1-2 Boca en 1996.

No obstante, contando el tanto de Fideo, el Xeneize recibió 12 tantos de tiros de esquina a lo largo de su historia. De hecho, Rosario Central ya le había marcado uno así en el Nacional de 1967, en los pies de Enzo Gennoni.