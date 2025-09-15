Antes de Di María: qué jugador fue el último en marcarle a Boca un gol olímpico, ¡hace 29 años!
Ángel Di María la metió de córner para sentenciar el 1-1 entre Rosario Central y Boca, algo que el Xeneize no sufría desde 1996. Los detalles.
Ángel Di María volvió a demostrar que volvió al fútbol argentino más vigente que nunca. El campeón del mundo, que ya lleva cuatro goles en ocho partidos desde su regreso a Rosario Central, sacó a relucir su inmensa jerarquía con un golazo olímpico que sentenció el 1-1 final entre el Canalla y Boca haciendo delirar al Gigante de Arroyito.
Con ese tanto de Fideo, al Xeneize se le cortó una racha de 29 años sin que le marquen goles de un tiro de esquina directo. En ese contexto, hay que remontarse a 1996, nada menos que en un clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
Te Podría Interesar
Paulo Silas, el anterior verdugo de Boca que le marcó de córner en 1996
El partido en cuestión se jugó un 26 de mayo por la fecha 11 del torneo Clausura de aquel año. A los 6 minutos del primer tiempo, el brasileño Paulo Silas sorprendió al Mono Navarro Montoya, el arquero de Boca en ese entonces, con un gol olímpico idéntico al de Di María, con la única salvedad de que fueron desde lados contrarios (Silas desde el sector derecho).
No obstante, contando el tanto de Fideo, el Xeneize recibió 12 tantos de tiros de esquina a lo largo de su historia. De hecho, Rosario Central ya le había marcado uno así en el Nacional de 1967, en los pies de Enzo Gennoni.
Por otra parte, el anterior antecedente del Canalla con un gol olímpico a favor había sido el de David Bisconti a Pedro Catalano de Deportivo Español en el Clausura de 1991. 34 años después, Di María, que ya hace historia en Central, se encargó de romper esa racha.