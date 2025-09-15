Qué le dijo Carlos Palacios a Úbeda, enojado al salir reemplazado en Boca: "¿Salgo yo? ¿En...?"

El chileno Carlos Palacios fue sustituido los 26' ST del partido ante Central y tuvo un tenso cruce de palabras con el principal ayudante de Russo en Boca.

El duelo entre Rosario Central y Boca cumplió con sus expectativas. En un partido trascendental para ambos en la lucha por el ingreso a la Copa Libertadores 2026, el Canalla y el Xeneize igualaron 1-1 el Gigante de Arroyito y no pudieron distanciarse el uno del otro en la tabla anual, que tiene a ambos equipos con 46 puntos.

El encuentro tuvo dos momentos, o mejor dicho tiempos, bien marcados. Los primeros 45' fueron de alto vuelo y enseguida llegaron los goles, pero el total protagonismo se lo llevó la obra de arte que enmarcó Ángel Di María con un córner que se coló por el segundo palo de Leandro Brey y se llevó la tapa de todos los diarios.

Carlos Palacios le recriminó el cambio a Úbeda, la mano derecha de Russo en Boca No obstante, la imagen que quedó grabada en el complemento, mucho menos atractivo desde el juego, fue la reacción de Carlos Palacios al salir reemplazado por Alan Velasco. El chileno, que no tuvo el mejor de sus partidos, salió de la cancha a los 27 minutos con gestos de mucho fastidio en su rostro y tuvo un cruce de palabras con Claudio Úbeda, el ayudante de Miguel Ángel Russo.

El cruce de Carlos Palacios con Úbeda al momento de salir reemplazado en Central-Boca. El cruce de Carlos Palacios con Úbeda al momento de salir reemplazado en Central-Boca. Video: TNT Sports

La transmisión del partido (TNT Sports) captó el momento en el que el volante chileno parece decirle a la mano derecha del DT del Xeneize: “¿En serio? ¿En serio? ¿Salgo yo?”, mientras caminaba hacia el sector del banco visitante y Úbeda intentaba calmarlo tímidamente. El tenso momento duró unos pocos segundos, pero tomó mucha repercusión en el mundo Boca.