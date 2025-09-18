De penal a offside: la confusa explicación del árbitro en River-Palmeiras que desató la furia en el Monumental

Una jugada increíble en el tramo final del partido generó bronca, desconcierto y hasta recuerdos de una vieja herida contra Palmeiras.

El árbitro Jesús Valenzuela revisó la jugada en el VAR y generó una polémica insólita.

River tuvo una noche de Copa Libertadores realmente para el olvido ante Palmeiras y no le salió casi nada. No solo porque fue superado por el equipo brasileño en el juego, sino porque tampoco ligó en un momento clave del segundo tiempo, cuando podía haberse puesto a tiro en el marcador.

A falta de 10 minutos, Montiel fue a buscar un centro y recibió el rodillazo de Weverton en la espalda. Valenzuela no lo cobró, pero el VAR lo llamó para que revisara la acción. Cuando parecía que venía el penal para River, el juez revisó la jugada y todo cambió.

Es que en la revisión se detectó que, al momento de salir la pelota, Montiel estaba en posición adelantada. Entonces, la sanción pasó de ser penal a tiro libre indirecto para Palmeiras, aunque con amonestación para el arquero por la infracción.

La forma en que el juez venezolano comunicó la decisión generó un descontrol: primero señaló la falta de Weverton y la hinchada celebró el penal. Pero de inmediato corrigió y marcó offside, apagando la ilusión de River en un segundo.