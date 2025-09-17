River Plate, único argentino en el ranking de los 100 equipos más caros del mundo: qué puesto ocupa

El Observatorio de Fútbol CIES (International Centre for Sports Studies) difundió su informe número 513 , en el que detalla cuáles son los 100 equipos más costosos del planeta según el dinero invertido en transferencias, y River Plate dio la sorpresa al ser el único equipo argentino en el ranking .

El estudio no se enfoca en el valor de mercado de los jugadores, sino en el gasto real que cada institución destinó para conformar sus planteles , incluyendo los bonus acordados aunque no estén completamente abonados.

El análisis volvió a dejar en evidencia el poder económico de la Premier League, que lidera con amplia diferencia. El Chelsea se ubica en la cima con un gasto de 1.314 millones de euros, cifra en la que sobresale la contratación récord de Moisés Caicedo por 134 millones. Detrás aparecen Manchester City (1.128 millones) y Manchester United (1.071 millones).

Completan el top 5 el Liverpool (1.065 millones) y el Arsenal (1.001 millones), lo que significa que cinco equipos ingleses superan la barrera de los mil millones de euros invertidos.

El Paris Saint-Germain, con 873 millones de euros, ocupa el séptimo lugar y se convierte en el primer club no inglés del ranking. En tanto, el Al-Hilal de Arabia Saudita, con 451 millones, aparece en el puesto 19° y es el equipo más valioso fuera de Europa.

River Plate, único argentino en el top 100

La gran novedad para el fútbol nacional es la presencia de River Plate en el puesto 78°. El club de Núñez registra una inversión total de 110 millones de euros en su plantel actual, con un gasto máximo de 13 millones en una sola incorporación y un promedio de cinco millones por transferencia fija.

Gracias a estas cifras, el Millonario es el único representante argentino y uno de los pocos equipos sudamericanos que integran la lista del CIES.

Otros clubes de la región también aparecen en el ranking, aunque por encima de River: Flamengo (192 millones), Palmeiras (175 millones) y Botafogo (122 millones).

Los 10 equipos más caros del mundo

De acuerdo con el CIES, los diez planteles que más invirtieron son:

Chelsea – 1.314 millones

Manchester City – 1.128 millones

Manchester United – 1.071 millones

Liverpool – 1.065 millones

Arsenal – 1.001 millones

Tottenham Hotspur – 974 millones

Paris Saint-Germain – 873 millones

Real Madrid – 854 millones

Newcastle United – 816 millones

Atlético de Madrid – 572 millones

El otro ranking que lidera River

El reconocimiento internacional a River no se limita al CIES. En la actualización de septiembre del ranking de clubes de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol), el Millonario aparece en el puesto 29°, siendo el mejor equipo argentino en la clasificación.

En esa lista también se destacan Racing (35°), Central Córdoba (56°), Vélez (68°), Huracán (86°) y Lanús (94°). Más atrás figuran Independiente (111°), Estudiantes (112°) y Boca Juniors (134°).