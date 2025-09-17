En un choque de candidatos, River recibe a Palmeiras por la ida de cuartos: formaciones, hora y TV
En un Monumental colmado, el River de Marcelo Gallardo jugará ante Palmeiras de Brasil con el objetivo de un resultado que lo favorezca para la revancha.
River recibirá este miércoles a Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en lo que podría ser una verdadera final anticipada. El partido está programado para las 21:30, en el estadio Monumental, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto.
Un River en alza quiere quedarse con el triunfo en la ida
El Millonario llega a este trascendental cruce en un buen momento, ya que marcha primero en la Zona B del torneo Clausura con 18 puntos, tres más que su escolta Deportivo Riestra, y en la última fecha venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en condición de visitante.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se metió en los cuartos de final luego de superar sin problemas en el Grupo B, donde terminó primero con 12 puntos. En los octavos de final sufrió muchísimo para eliminar a Libertad de Paraguay, en una serie donde necesitó que Franco Armani se convirtiera en héroe en los penales para darle la clasificación.
De cara al 11 titular que saldrá al campo de juego este miércoles, Gallardo mantiene dos incógnitas: una está en la defensa, donde pelean por un puesto Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que tampoco está definido si más arriba el nexo con los delanteros será el colombiano Juan Fernando Quintero o Juan Portillo.
Palmeiras llega en un momento inmejorable
Palmeiras, por su parte, arrasó en el Grupo G, donde arrasó y terminó con 18 puntos para ser el mejor equipo de dicha instancia de la Copa Libertadores.
El equipo del portugués Abel Ferreira, que también da pelea en el Brasileirao, no tuvio inconvenientes para eliminar en los octavos de final a Universitario de Perú con un contundente global de 4-0.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:
- Copa Libertadores
- Cuartos de final – ida
- River (Arg) – Palmeiras (Bra)
- Estadio: Mas Monumental
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
- VAR: Juan Soto (Ven)
- Horario: 21:30. TV: Telefe, Disney+ y Fox Sports
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero o Juan Portillo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.