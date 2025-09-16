Era buscado por abuso sexual en Mendoza, cayó en el estadio Monumental y lo condenaron en tiempo récord

Un mendocino que llevaba más de tres años prófugo en una causa de abuso sexual , fue capturado a fines de mayo durante los ingresos a un partido de River Plate en el estadio Monumental . Casi cuatro meses después de su detención, fue condenado este lunes durante un juicio abreviado .

El joven, de 27 años, había sido denunciado en 2022 junto a un hermano, a raíz de las vejaciones que sufrió una prima menor de edad —se reservan las identidades por tratarse de un caso de instancia privada— por el periodo de dos años. Tras la presentación judicial, huyó hacia la provincia de Buenos Aires, más precisamente al conurbano bonaerense, fijando domicilio en la localidad de Ciudad Evita , partido de La Matanza .

De forma inesperada, el sospechoso que se encontraba en la orden del día, terminó siendo capturado la noche del 27 de mayo, jornada en la que se enfrentaban River Plate y Universitario , de Perú, por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América .

Fue durante los ingresos al estadio Monumental q ue personal del Departamento de Actuaciones Judiciales de la Policía de la Ciudad sometió al control pertinente a un hincha, en el marco del programa Tribuna Segura , constatando que se trataba del sujeto que tenía pedido de captura solicitado por el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora .

Así, lo trasladaron a la Comisaría Vecina 13B por disposición del Juzgado Nacional de Rogatorias de Capital Federal, que tomó intervención en la captura. Posteriormente, una comisión de policías mendocinos viajo para extraditarlo a la provincia, donde fue imputado por el fiscal del caso.

La rápida condena por abuso sexual

Casi tres meses después de la detención, el presunto abusador enfrentó su primera audiencia penal el miércoles 20 de agosto. Ese día, el juez Gabriel Bragagnolo le dictó la prisión preventiva, medida cautelar que fue solicitada por Nora.

A partir de esa resolución, que complicó su situación en el expediente, la defensa terminó acordando con el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) definir todo mediante un juicio abreviado inicial.

Así, este lunes el juez Bragagnolo homologó el pacto entre las partes y sentenció al detenido a la pena de 8 años y 6 meses por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal cometido en reiteradas oportunidades.

La denuncia tras una clase de ESI

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) fue clave para que la víctima de los abusos sexuales denunciara a sus primos. Fue durante una clase de ESI que tuvo la chica en 2022, que decidió contar sobre las violaciones que había sufrido en su domicilio de Guaymallén, cuando tenía entre 11 y 13 años.

ESI EDUCACION SEXUAL INTEGRAL En 2020, el ESI llegó a todos los niveles educativos de Mendoza. (Foto ilustrativa) Archivo MDZ.

Seguidamente, la muchacha acudió a la Justicia, relató los hechos y apuntó contra sus dos primos como autores, motivo por el que ambos terminaron siendo detenidos.

El hermano del abusador que fue condenado este lunes está imputado en un expediente que se tramitó de forma paralela y que seguía en plena instrucción.