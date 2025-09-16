Encontraron un joven asesinado en un centro de jubilados de Mar del Plata y hay conmoción

El hallazgo se realizó este martes, donde se descubrió a un joven de 25 años, con antecedentes penales, con una herida de bala en su espalda.

Luego de las pericias, se descubrió que el joven habría ingresado al lugar la noche anterior para intentar robar.

Un escalofriante descubrimiento se dio este martes en un centro de jubilados de la localidad de Parque Camet, en Mar del Plata, después de que fuera encontrado el cuerpo de un joven asesinado con una herida de bala en la espalda. El hecho ocurrió durante la mañana en el establecimiento ubicado en la calle Urquía al 4400.

Tras la denuncia, intervinieron las autoridades, que iniciaron rápidamente una investigación sobre el hallazgo del cuerpo. Una de las hipótesis apunta a un intento de robo con el uso de un arma de fuego.

La víctima fue identificada como Rodrigo Fabián Strada, de 25 años. Su cuerpo apareció entre las instalaciones del centro y un galpón, en un predio donde funcionan tanto el Centro de Jubilados y Pensionados “Siempre Juntos” como la Asociación Civil Parque Peña. El hombre presentaba un disparo en la espalda.

La investigación sobre el hallazgo del cuerpo del joven A partir de las primeras pericias, las autoridades determinaron que esta persona ingresó al lugar durante la noche del lunes, luego de comprobarse que una reja había sido forzada y una ventana estaba dañada.

Además, informaron que la noche previa un vecino había alertado a la Policía por detonaciones en la zona. Tras el aviso, un patrullero recorrió el área, pero no detectó incidentes.