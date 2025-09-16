Encuentran un cuerpo calcinado al costado de una ruta en Santa Fe

El cuerpo de un hombre parcialmente calcinado fue descubierto este martes al costado de la ruta 2, en Santa Fe . La víctima presentaba signos que podrían indicar que fue asesinada y luego prendida fuego. La familia había denunciado su desaparición el domingo y ya hay tres detenidos.

Si bien la investigación aún está en curso, la Policía detuvo a la exnovia de la víctima y a su actual pareja, ambas consideradas las principales sospechosas de la muerte de Damián Strada, ya que se cree que pudieron haber ideado un plan en conjunto para asesinarlo. Además, también fue detenido el novio de su ex pareja.

La Policía de Santa Fe logró ubicar su moto mediante un seguimiento del Centro de Monitoreo Municipal. La misma fue encontrada desmantelada en la intersección de las rutas provinciales 2 y 4.

La familia presentó la denuncia después de que la víctima no se presentará a trabajar el domingo por la mañana.

Tras iniciar un rastrillaje en la zona, cerca de las 14 horas hallaron el cuerpo de la víctima en el kilómetro 30 de la ruta provincial 2. La búsqueda estuvo encabezada por el fiscal Alejandro Benítez, quien también quedó a cargo del caso. Además, la autopsia confirmó que Damián Strada falleció este domingo.

La última vez que fue visto el hombre asesinado

Según trascendió, la víctima fue vista por última vez el sábado 13 de septiembre, cuando salió de su hogar en la localidad de María Luisa, en el departamento Las Colonias, rumbo a la comuna de Santo Domingo, ubicada a unos 15 kilómetros.

Fue su familia quien alertó a las autoridades ese mismo domingo por la tarde, tras ser alertada de que no se había presentado a trabajar el domingo por la mañana.

Los mensajes con su madre

De acuerdo con lo informado por el medio El Litoral, antes de salir de su domicilio el sábado a la medianoche, Damián Strada habló con su madre, quien relató que su hijo sonaba desesperado durante la comunicación e incluso le pidió dinero.

Además, la mujer declaró que más tarde volvió a recibir mensajes de su hijo que le resultaron extraños, ya que estaban redactados de una forma distinta a la habitual. Luego, el celular apareció apagado.