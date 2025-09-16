Duro revés para uno de los rugbiers que asesinó a Fernando Báez Sosa tras un error del abogado

Este martes, el abogado de uno de los rugbiers condenados presentó un recurso que fue desestimado porque se salteó un paso en la vía procesal.

El abogado de uno de los rugbiers condenados cometió un error a la hora de presentar la defensa.

Un momento insólito se dio este martes después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el recurso de la defensa de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. El hecho ocurrió después de que el abogado se salteara un paso en la vía procesal.

El nuevo defensor del rugbier, Carlos Alberto Manuel Attías, que se encuentra cumpliendo cadena perpetua, presentó un planteo ante la Corte Suprema de la Nación, sin que pasara antes por la Suprema Corte bonaerense, que es lo que correspondía y lo que llevó a que la defensa fuera desestimada.

A través del mismo, buscaba que se revocara la condena de Benicelli, bajo el argumento de que, al momento del juicio, no contaba con una defensa adecuada.

En el mismo, explicaba que el anterior abogado de su defendido, Hugo Tomei, al defender a los ocho imputados, violaba el derecho de defensa técnica, ya que cada uno de ellos tenía intereses contrapuestos.

La resolución de los jueces ante el planteo del abogado De esta forma, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, tomaron la decisión de cerrar las posibilidad de que la Corte analice los cuestionamientos en relación a la posibilidad de una defensa deficiente durante el juicio oral.