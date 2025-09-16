Atraparon a cuatro menores de edad por el asalto a una pareja en el Parque General San Martín

Las víctimas sufrieron el asalto frente a los Portones del Parque y efectivos de la Policía Montada atraparon a los menores de edad a los pocos metros.

Cuatro menores de edad cayeron este martes por el asalto a una pareja en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza. Al parecer, los malvivientes le robaron dinero y un celular a las víctimas, elementos que fueron recuperados por la policía.

El hecho ocurrió cuando los jóvenes, de 21 y 26 años, denunciaron que fueron abordados en la intersección de las avenidas Libertador y Boulogne Sur Mer, justo frente a los Portones del Parque, por un grupo de adolescentes que los amenazó y les quitó sus pertenencias.

La detención de los menores de edad Tras dar aviso a las autoridades, efectivos de la Policía Montada que realizaban patrullajes en la zona, localizaron a los sospechosos a pocas cuadras, a la descripción aportada por las víctimas. Así, los cuatro menores fueron identificados y demorados, y se recuperaron el celular y el dinero sustraídos.