Juicio por femicidio: la madre de la víctima dijo que el policía "ya había disparado" dentro de la casa

El juicio por el crimen de Valeria Ramírez , asesinada durante noviembre de 2022 en Godoy Cruz , tuvo su segundo capítulo este martes, donde la madre de la víctima , Miriam Carrizo, prestó testimonio frente al jurado y no dudó señalar a la expareja de su hija, Franco Cuello , como autor del femicidio.

Durante más de una hora de interrogatorio, la mujer relató detalladamente la noche del hecho. Al empezar su testimonio, Carrizo comentó que ese "fue un día atípico, un día armonioso", esto debido a que la pareja no había discutido, tal como solían hacerlo casi a diario su hija y el acusado de femicidio . Sin embargo, ese sería la misma jornada en la que una bala le atravesaría la cara y terminaría con su vida.

Todo ocurrió la noche del sábado 26 de noviembre de 2022 en la casa que compartía la pareja y sus dos hijos con los padres y la abuela de la fallecida. Allí, mientras Carrizo estaba en la cocina, se escuchó un disparo proveniente de la habitación de su hija, en la que, sostiene el relato de la testigo, estaban también sus dos nietos.

Movilizada por el ruido, la mujer comentó que fue a ver qué había pasado y ahí se halló con una dantesca escena: "Lo encuentro a Franco (Cuello) agarrando a mi hija, quería darla vuelta". Al ver la más detalladamente, se percató de la fuerte lesión que tenía Valeria en su cara: "Yo ya sabía que estaba muerta", declaró.

Luego, completó el escenario dentro de esa habitación: "El arma estaba detrás de la puerta, un cargador sobre la cama y los dientes de mi hija debajo de la ventana". Desde su punto de vista, la madre sostuvo que la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se accionó esa noche fue descartada por Cuello, quien en esa época se desempeñaba en el Grupo Especial de Seguridad ( GES ).

"'Qué hice' me dijo con una expresión de sorprendido", relató Miriam ante las consultas del Ministerio Publicó Fiscal (MPF), representado por el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo.

cuello 2 Franco Cuello, durante la primera audiencia del juicio.

"Yo no fui" qué le dijo el nieto a su abuela

El hijo de la pareja, y nieto de la testigo, que en ese momento tenía solo 4 años de edad, es quien, plantea la defensa del imputado, accionó el arma accidentalmente contra su madre.

Consultada por el menor, su abuela contó que cuando acudió a la habitación donde ocurrió el hecho, este ya no estaba ahí. Incluso, recién lo volvió a ver minutos después en otro sector de la casa.

"En la habitación no estaba mi nieto. Él aparece en el baño, yo fui a buscarlo, estaba escondido". Al preguntarle por qué se escondía, el niño respondió: "Porque mi papá me va a retar, él me dijo que lastime a mi mamá", sostiene el relato de la mujer.

En medio de la conmoción por llevar a su hija al hospital, y viéndose obligada a declarar en primera instancia, la mujer comentó que dejó a sus nietos a cargo de una vecina del barrio La Gloria, donde ocurrió todo.

Durante la primera declaración de Carrizo, la mujer presentaba dudas sobre quién fue el responsable de la muerte de Ramírez: "Les dije que mi yerno le había dado un disparo a mi hija, pero dude un poco que podía haber sido mi nieto".

Continuando con su testimonio, Miriam sostuvo que, tras hablar con su nieto, este le dijo en privado: "Yo no fui, fue mi papá". Además, destacó que durante la prueba de guantelete o barrido electrónico, donde se comprueba si una persona tiene restos de pólvora en las manos, los especialistas no encontraron rastros del químico en la piel del pequeño.

Sobre Franco Cuello y la relación con su hija

Durante todo el testimonio, la mujer definió a Cuello como una persona violenta, irresponsable y manipuladora. Sobre el vínculo que el policía mantenía con su hija, la mujer la definió como "una relación de peleas", ya que siempre tenían discusiones.

A pesar de que comentó no haber visto nunca una de estos altercados, señaló que en varias ocasiones notó que su hija presentaba moretones en varias partes del cuerpo, los que solía tapar con maquillaje o ropa. "Ella no quería hablar del tema, yo le decía '¿por qué no te separás?', y me respondía que 'todo va a estar bien'", agregó.

"Ya había disparado antes"

Uno de los presuntos violentos episodios protagonizados por Cuello, y que presenció la testigo, fue una vez que este accionó su arma dentro de la casa: " Él ya había disparado antes".

El testimonio de la madre de la víctima subrayó que el policía detonó su arma al pensar que había alguien queriendo entrar al domicilio. En ese momento, Cuello habría disparado al aire.

Por otro lado, Miriam relató que, poco después de la noche del hecho, Cuello le escribió un mensaje de texto que le pareció muy extraño. Según relató, el imputado "mandó un mensaje como si tuviéramos mucho apego. Me dijo 'mamita'". Para Carrizo, esto fue un intento de manipularla.

Sin embargo, durante la audiencia también indicó que el policía era una persona "poco cuidadosa" y que solía dejar el uniforme y el armamento policial "tirado por la casa", lo que provocó que en varias ocasiones su hijo tomara los elementos provistos por el Estado y jugara a ser policía. "Su papá lo dejaba usar su equipo" reconoció ante las consultas de la defensa, que tiene al abogado Leonardo Pascón a la cabeza.

El femicidio

Valeria Ramírez, de 26 años, murió la madrugada del 26 de noviembre de 2022 tras recibir un impacto de bala en su domicilio del barrio La Gloria. Fue el propio Cuello quien llevó a su pareja al Hospital Central, donde horas después perdió la vida a raíz de la herida de bala.

En primera instancia, poco después del deceso de la mujer, el policía aseguró a sus pares que fue su hijo, quien tenía 4 años en ese entonces, quien accionó accidentalmente su pistola reglamentaria contra su madre. Sin embargo, esa versión no resultó creíble para los detectives y Cuello terminó siendo imputado por femicidio.

El policía cambió totalmente su versión indicando que él mismo disparó la bala que terminó quitándole la vida a su cónyuge, pero en todo momento sostuvo que fue un accidente. Sin embargo, su defensa retomó esta primera versión para afrontar el juicio por jurados.