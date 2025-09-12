Quién era Solange Sanabria Ventura, la joven descuartizada en Pilar

La Policía encontró los restos de la joven descuartizada en una vivienda de Pilar. Hay dos detenidos por el femicidio.

Solange Sanabria Ventura, de 25 años, había sido reportada como desaparecida el 1 de septiembre pasado.

Este viernes, la ciudad bonaerense de Pilar se vio conmocionada por el femicidio de Solange Sanabria Ventura, una joven de 25 años que había sido reportada como desaparecida el 1 de septiembre. En las últimas horas, la Policía de la provincia de Buenos Aires halló los restos de su cuerpo en una vivienda de Pilar, lo que desembocó en la detención de dos sospechosos por el escalofriante hecho.

Qué se sabe de la víctima asesinada en Pilar Hasta el momento, trascendió que la víctima, identificada como Solange Sanabria Ventura, era oriunda de General Rodríguez y estaba desaparecida desde hacía días. Precisamente, su familia había denunciado el desconocimiento de su paradero el pasado 1 de septiembre.

Cómo se dio con el cuerpo de la joven El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado en la calle Rivadavia al 700, donde personal policial ingresó tras recibir una denuncia de una vecina. La mujer había alertado sobre olores nauseabundos que provenían del segundo piso del edificio. Al ingresar, los efectivos encontraron el cuerpo de Solange envuelto en una bolsa de nylon, en avanzado estado de descomposición y con signos de mutilación.

Quiénes son los detenidos por el femicidio Dentro de la misma vivienda se encontraba su pareja, Oscar Ángel Benítez, de 26 años, señalado como el principal sospechoso del crimen. El joven presentaba cortes en las muñecas y, según los investigadores, había intentado quitarse la vida al advertir la llegada de la policía. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado bajo custodia.