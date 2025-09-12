Hallaron un cuerpo descuartizado en Pilar: los escabrosos detalles del hecho que conmociona al país

En las últimas horas, la Policía de la provincia de Buenos Aires dio con los restos del cuerpo de una joven que estaba desaparecida desde el 1 de septiembre. Hay un detenido por el femicidio que conmociona a la ciudad bonaerense de Pilar .

La víctima fue identificada como Solange Sanabria Ventura , de 25 años, y sus restos fueron encontrados en la vivienda de su pareja, Oscar Ángel Benítez, que quedó detenido por ser el único sospechoso.

La denuncia por la desaparición de Solange fue realizada el 1 de septiembre por sus familiares. Desde ese momento, la policía desplegó un operativo de búsqueda que concluyó el jueves por la noche con un hallazgo en un edificio ubicado en la calle Rivadavia 757, en la zona peatonal de Pilar .

La denuncia por la desaparición de Solange fue realizada el 1 de septiembre por sus familiares.

Como si fuera poco, los vecinos del inmueble habían alertado a las autoridades por los intensos olores que emanaban de un departamento del segundo piso. Una llamada anónima al 911 derivó en la intervención policial. Al ingresar, los efectivos se encontraron con el cuerpo de la joven en avanzado estado de descomposición.

Video: mirá lo que pasó

Femicidio en Pilar Sept 2025

Los escabrosos detalles del hallazgo del cuerpo

Los restos estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. Según la primera inspección médica, Solange había sido mutilada de manera violenta: sus dos piernas fueron seccionadas a la altura de las rodillas y su brazo izquierdo también había sido cercenado. Se esperan los resultados de la autopsia oficial para conocer la fecha de muerte y la causa exacta del deceso.

El único sospechoso del femicidio

Femicidio de Solange Sanabria Ventura en Pilar, Oscar Ángel Benítez es el único detenido por el caso Oscar Ángel Benítez es sospechoso por el femicidio de Solange Sanabria Ventura en Pilar. X

En el interior de la vivienda, los agentes también hallaron al principal sospechoso del crimen, identificado como Oscar Ángel Benítez, de 26 años, pareja de la víctima. El hombre se encontraba en la misma habitación donde estaban los restos de Solange.

Al momento del procedimiento, Benítez intentó quitarse la vida provocándose una herida en el brazo con un serrucho. La rápida intervención de los efectivos de la Comisaría 1ª de General Rodríguez impidió que la acción tuviera mayores consecuencias. El sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permanece internado bajo custodia policial.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Moreno, que dispuso la custodia de la escena del crimen y ordenó nuevas diligencias para avanzar en la causa. Entre ellas, la toma de testimonios a vecinos y familiares de la víctima, así como el análisis de la vivienda donde ocurrió el hallazgo.