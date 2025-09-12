Capturaron a un nuevo sospechoso por el femicidio que conmociona a Pilar

El jueves, la Policía de la provincia de Buenos Aires halló los restos de Solange Sanabria Ventura (25), quien estaba desaparecida desde el 1 de septiembre. En las últimas horas, los efectivos capturaron a un nuevo sospechoso por el femicidio que mantiene en vilo a Pilar .

En un primer momento, los agentes detuvieron a Oscar Ángel Benítez, de 26 años, pareja de la víctima. El hombre se encontraba en la misma habitación donde estaban los restos de Solange.

Al momento del procedimiento, Benítez intentó quitarse la vida provocándose una herida en el brazo con un serrucho. La rápida intervención de los efectivos de la Comisaría 1ª de General Rodríguez impidió que la acción tuviera mayores consecuencias. El sospechoso fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permanece internado bajo custodia policial.

Este viernes, la Policía detuvo a Gonzalo Matías Lynch (21), quien habría colaborado con el presunto femicida a mover el cuerpo de la víctima. Los agentes de la SubDDI de Pilar lo localizaron en un domicilio ubicado en la calle Manfredi al 800, en el barrio Los Troncos, y lo capturaron.

El aberrante hallazgo

La denuncia por la desaparición de Solange fue realizada el 1 de septiembre por sus familiares. Desde ese momento, la policía desplegó un operativo de búsqueda que concluyó el jueves por la noche con un hallazgo en un edificio ubicado en la calle Rivadavia 757.

Video: el edificio donde hallaron los restos de la joven

El edificio donde hallaron los restos de la joven

Como si fuera poco, los vecinos del inmueble habían alertado a las autoridades por los intensos olores que emanaba un departamento del segundo piso. Una llamada anónima al 911 derivó en la intervención policial. Al ingresar, los efectivos se encontraron con el cuerpo de la joven en avanzado estado de descomposición.

Los restos estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. Según la primera inspección médica, Solange había sido mutilada de manera violenta: sus dos piernas fueron seccionadas a la altura de las rodillas y su brazo izquierdo también había sido cercenado. Se esperan los resultados de la autopsia oficial para conocer la fecha de muerte y la causa exacta del deceso. El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Moreno.