Dolor en Capilla del Monte: tras una intensa búsqueda, encontraron muertos al nene de 3 años y su padre

La Policía de Córdoba encontró los cuerpos sin vida de Cristian Flank y su hijo Álvaro en la ciudad de Capilla del Monte luego de permanecer desaparecidos durante más de 24 horas. Las víctimas se extraviaron el miércoles en cercanías al Dique El Cajón y su auto modelo Chevrolet Aveo gris había sido hallado cerrado con llave.

Según informaron las autoridades locales junto al Departamento de Unidades de Alto Riesgo, los cuerpos de ambos fueron descubiertos dentro del dique, enredados con unas ramas, en una zona de más de dos metros de profundidad.

Por el momento, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Nelson Lingua, se encuentra investigando el hecho y busca esclarecer cómo se produjo la muerte de ambos.

A partir de la denuncia, la Policía local había desplegado un un fuerte despliegue en la zona , donde trabajaron en conjunto un equipo de buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba , brigadas del ETAC, Bomberos y personal de la Departamental Punilla. Se estima que unas 100 personas trabajaron del operativo que llevó al hallazgo de los cuerpos.

En la zona del Dique El Cajón, los oficiales encontraron el vehículo del padre, un Chevrolet Aveo, cerrado con llaves y estacionado a pocos metros del dique.

El auto de la familia desaparecida en Córdoba

Dentro de la investigación que se llevó a cabo, los peritos descubrieron un camino de pisadas que se extendía por casi un kilómetro desde donde se encontraba el rodado.

Las declaraciones de la madre

La madre y esposa de los desaparecidos expresó, antes de recibir la triste noticias, en un medio local que ambos "salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas". Y agregó: "Como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada".