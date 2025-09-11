Decomisaron 160 kilos de carne en mal estado y transportada en pésimas condiciones de higiene

La Policía Rural halló un vehículo que trasportaba carne en mal estado y en condiciones poco higiénicas por el departamento de Las Heras.

Efectivos de la Policía Rural trabajando en Las Heras en el secuestro de carne en mal estado.

Unos 160 kilos de carne en mal estado fueron decomisados este jueves por la Policía Rural en El Algarrobal, Las Heras. El alimento era transportado por un vehículo sin refrigeración adecuada y en condiciones "pésimas" de higiene. El responsable fue imputado.

La intervención policial se dio entre las calles General Paz y Zapata, donde se detuvo una camioneta Peugeot Partner que movilizaba la carne sin cumplir las condiciones necesarias para la conservación de los productos cárnicos.

Las condiciones de la carne Fuentes policiales describieron que los alimentos se encontraban en "pésimas condiciones de higiene", sin contar el peligro que supone la falta de cámara frigorífica para el consumo. Las fallas en bromatológicas llevaron a que el propietario de la camioneta quedara imputado bajo el artículo 201 del Código Penal, que prevé castigos para quienes comercialicen o distribuyan productos peligrosos para la salud.