Advierten que la inflación en alimentos se disparó en febrero y alcanzó el 4%

La inflación parece volver a meterse en la agenda de temas que incomodan a la sociedad, ya que según una medición privada el costo de los alimentos en febrero creció un 4%, lo cual hace suponer que el índice general de febrero no estará muy lejos del 2,9% de enero.

En los rubros donde más se sintió el alza de precios de los alimentos fue en panificados, lácteos y carne . Así se desprende de la medición que hizo la consultora LCG para cada una de las semanas.

Según sus cálculos, la inflación de alimentos y bebidas sumó 0,8 puntos porcentuales en el promedio de las últimas cuatro semanas y alcanzó el 4,2% en febrero. El relevamiento subrayó que el resultado se dio aun cuando la cuarta semana del mes cerró con una variación del 0%.

La variación de la cuarta semana de febrero mostró un incremento liderado por Frutas (+2,3%), Productos lácteos y huevos (+1,4%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (+0,6%), mientras que Carnes (-0,3%) presentó una caída de precios después de 15 semanas al alza.

Sin embargo, a lo largo del mes, lo que más aumentó fueron las Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (6,1%); los Productos de panificación, cereales y pastas (5,7%) y las Carnes (5,2%).

En particular, la suba de la carne fue lo que mayor incidencia tuvo en la medición y aportó 1,62% del 4,2% de suba en los alimentos y bebidas. En tanto, la subdivisión Bebidas e infusiones para consumir en el hogar y Productos de panificación, cereales y pastas influyeron en un 0,87% y 0,85%, respectivamente.